      неделя, 15.02.26
          Политика

          Очаква се потвърждение за напускането на Делян Добрев от ГЕРБ и Народното събрание

          Въпреки слуховете, той не е потвърдил решението си да напусне партията

          15 февруари 2026 | 11:11 500
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Все още няма официална позиция от политическа партия ГЕРБ относно непотвърдената информация за решението на Делян Добрев – депутат от ГЕРБ-СДС и председател на бюджетната комисия в парламента, да напусне партията и Народното събрание.

          Добрев публично не е обявил решението си и не е потвърдил намеренията си. Въпреки това, късно снощи той промени профилната си снимка във Фейсбук, което породи нови спекулации около бъдещето му в политическата сцена.

          Делян Добрев напуска ГЕРБ след години на политическа кариера в партията Делян Добрев напуска ГЕРБ след години на политическа кариера в партията

          БНР многократно се опита да се свърже с Делян Добрев, съпартийци и представители на пресцентъра на ГЕРБ, но все още няма официално потвърждение. Очаква се информацията да бъде коментирана по-късно от Костадин Ангелов, депутат от ГЕРБ-СДС и заместник-председател на Народното събрание, в предаването „Неделя 150“ по програма „Хоризонт“.

