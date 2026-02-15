Оман ще бъде домакин на разговори между САЩ и Иран в Женева

Швейцария съобщи, че Оман ще бъде домакин на разговори между Съединените щати и Иран в Женева през следващата седмица, на фона на усилията на Вашингтон да убеди Техеран да ограничи ядрената си програма, предаде АФП.

„Швейцария е готова по всяко време да предложи добрите си услуги за улесняване на диалога между Съединените щати и Иран," заяви говорител на швейцарското външно министерство.

На 6 февруари иранският външен министър Абас Арагчи проведе разговори в Оман със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и с Джаред Къшнър – зет на президента Доналд Тръмп. Срещите бяха непреки, като посредничеството бе поето от оманските власти.

През последните седмици Тръмп засили реториката си спрямо ядрената програма на Иран. През юни миналата година американски сили нанесоха удари по ирански цели по време на безпрецедентната 12-дневна война между Израел и Иран. На 13 февруари Тръмп заяви, че смяна на режима в Иран би била „най-доброто нещо, което може да се случи“, и изпрати втори самолетоносач в Близкия изток, увеличавайки военния натиск върху Ислямската република.

Швейцария от десетилетия играе ключова роля в отношенията между Техеран и Вашингтон. След като САЩ прекъснаха дипломатическите си връзки с Иран след кризата със заложниците през 1980 г., Берн представлява американските интереси в страната. В качеството си на т.нар. „покровителстваща сила“ Швейцария поддържа минимални дипломатически и консулски канали между двете държави. Посолството ѝ в Техеран обработва всички консулски въпроси, включително издаване на паспорти, промени в гражданския статус и защита на американски граждани в Иран.

По силата на този мандат Швейцария може да предложи посредничество по собствена инициатива или по искане на страните, при условие че всички участници са съгласни.