Пер-Матиас Хьогмо: Смените промениха мача

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо поздрави своя тим след късния обрат с 2:1 над Берое.

„През първото полувреме показахме добри неща. Създадохме 7-8 добри шанса. Продължихме добре през втората част, но те вкараха с първия си удар от корнер. Когато трябваше да разбием тяхната защита, помислихме, че трябва да правим правилните неща. Хареса ми как играхме. Показахме характер. Смените промениха мача. Знаем, че можем да правим смени и винаги има кой да помогне от пейката. Чочев е такъв футболист. Понякога играем срещу отбори, които паркират автобуса и се защитават добре. Щастлив съм, че направихме добри резултати в последно време. Всички се подобряваме и трябва да използваме това срещу Ференцварош. Ще бъде трудно, но сме много мотивирани“.