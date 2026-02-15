Политиката на Тръмп и нейното влияние върху туризма в САЩ

Съединените американски щати традиционно са сред най-предпочитаните туристически дестинации, привличащи посетители от цял свят, които искат да изживеят онова, което са виждали по телевизията и в киното.

Независимо дали става дума за блекджек в Лас Вегас, тематичните паркове в Орландо или атмосферата на „Голямата ябълка“, в САЩ има по нещо за всеки. В продължение на десетилетия страната използва филмовата и телевизионната индустрия като инструмент на меката сила, печелейки симпатии чрез Холивуд и сериали като „Приятели“. Екранното безсмъртие на тези места ги превърна в мечтани дестинации.

Днес, при президента Доналд Тръмп, политиката отново влияе върху международните пътувания, този път в негативен план. Броят на посетителите намалява на фона на действията на имиграционните служби и острата реторика на Белия дом, което поражда въпроса доколко политическият курс на Вашингтон ще навреди на туристическия сектор.

Независимо от политическите възгледи, предприетите мерки имат глобално отражение — от въвеждането на мита до заплахите за анексиране на Гренландия, натиска срещу Канада, действията спрямо Венецуела и възможността за ескалация с Иран. Вътрешнополитическите събития също предизвикват тревога, като всяка седмица се появяват информации за акции на имиграционните власти и засилена националистическа реторика. За туристите възникват допълнителни притеснения — включително относно декларирането на публикации в социалните мрежи и усещането за сигурност в държава, която изглежда нестабилна.

Световният съвет за пътувания и туризъм прогнозира, че разходите на международните посетители през 2025 г. ще намалеят с 9,25 млрд. британски лири. Паралелно с това „Оксфорд икономикс“ предвижда разходите на чуждестранните туристи в 184 държави, като САЩ са единствената страна, за която се очаква спад.

Миналата година туристическото издание Skift публикува проучване, според което 46% от анкетираните не биха посетили Америка заради действията на Тръмп. Правителствени данни от юли показаха 3% годишен спад на чуждестранните посещения, като туристическият поток е намалял в пет от първите шест месеца от втория му мандат. Тези показатели от средата на 2025 г. бяха последвани от ново изостряне на напрежението, вместо от успокояване. Действията на Вашингтон зад граница не само не показват признаци на затихване, а изглежда се ускоряват, докато курсът към изолационизъм поставя на изпитание отношенията със съюзниците.

Страната предлага безброй причини за посещение — мач от НФЛ на живо, автентично барбекю, природните чудеса на Йосемити, емблематични градове като Ню Йорк, Сан Франциско и Ню Орлиънс, както и величието на Големия каньон или Йелоустоун. Засега обаче това не е достатъчно, за да компенсира притесненията.

Американците често са описвани като изключително дружелюбни — достатъчно е човек да седне сам в квартален бар и бързо ще завърже разговори. За немалко потенциални посетители обаче страната вече не изглежда като онази от книгите и екрана. Отвън САЩ създават усещане за поемане в погрешна посока — по-малко гостоприемна и далеч от статута на задължителна дестинация, който някога притежаваха.