      неделя, 15.02.26
          - Реклама -
          Предстои нов епизод на зимата през следващата седмица

          Очакват се валежи от дъжд и сняг, температури падат, вятърът ще отслабне в понеделник

          15 февруари 2026 | 09:15 520
          Снимка: iStock
          В следващите часове времето ще се определя от преминаващ обширен средиземноморски циклон. С малки изключения преди обяд в източните райони, денят ще бъде облачен с валежи от дъжд. Ще има условия за гръмотевични процеси с пороен дъжд, резки пориви на вятъра и риск от градушка. Дневните температури ще са високи – между 13 и 17-18 градуса. Вятърът през по-голямата част от деня ще бъде южен с особено бурни пориви в Централна и Източна България.

          „Дневните температури ще бъдат между 13 и 17-18 градуса, вятърът ще бъде южен с бурни пориви в Централна и Източна България.“

          Предстоящата седмица ще ни върне усещането за зима. В понеделник обстановката ще бъде по-спокойна – вятърът ще отслабне значително, облаците ще се разкъсват тук-там, валежите ще са локални, най-вече в Южна и Източна България. Дневни температури – от 8 до 13 градуса.

          Дъжд обхваща Южна България, но по-топло време ни очаква през уикенда Дъжд обхваща Южна България, но по-топло време ни очаква през уикенда

          „В понеделник обстановката ще бъде по-спокойна, с температури от 8 до 13 градуса.“

          Във вторник и сряда, до обяд, страната ни отново ще попадне в обхвата на средиземноморски циклон. Заради нахлуващия студен въздух валежите в много райони на Западна, Централна и Североизточна България ще се обърнат в сняг. В по-късните часове на деня валежът ще бъде интензивен, с натрупване на снежна покривка и предпоставки за тежък трафик.

          В сряда и четвъртък ще остане студено. Сутрин термометрите ще падат до минус 4 – минус 5 градуса, през деня – от 2 до 7, в Южна България – до 10-12 градуса.

          „Сутрин термометрите ще падат до минус 4 – минус 5 градуса, през деня ще е от 2 до 7 градуса, а в Южна България до 10-12 градуса.“

          Ранните прогнози допускат в дните 20–21 февруари поредна циклонална обстановка, отново с интензивни снеговалежи.

