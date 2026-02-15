НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Протестни вълни срещу Иран заляха Мюнхен, Торонто и Лос Анджелис – десетки хиляди излязоха на площадите

          Протестите се проведоха в няколко големи града, с искане за сваляне на иранския режим

          15 февруари 2026 | 14:24 180
          Над 200 хиляди протестиращи се събраха в Мюнхен, за да изразят своето недоволство срещу режима в Иран. Митингът беше част от глобалните демонстрации, които се проведоха също и в Торонто и Лос Анджелис.

          Митингът в Мюнхен беше организиран в съвпадение с конференцията по сигурността, на която присъстваха близо 70 държавни лидери. Според местни медии, протестът беше един от най-големите в новата история на града.

          Оман ще бъде домакин на разговори между САЩ и Иран в Женева Оман ще бъде домакин на разговори между САЩ и Иран в Женева

          На събитието присъства и синът на последния шах на Иран, който активно призоваваше за свалянето на аятоласите по време на масовите протести през януари.

          Участниците в митинга скандираха за справедливост след кървавото потушаване на протестите в Иран. Въпреки че точните цифри се крият от властите, се предполага, че убитите са хиляди.

          Сред възгласите на протестиращите беше и следното:

          „Дойдохме тук от всички краища на света. Имаме едно послание – да направим Иран отново велик. Искаме нашия Пахлави, нашия шах, нашия крал обратно. Искаме промяна на проклетия режим. Стига толкова. Ситуацията е ужасна. Повече от 40 хиляди са убити по време на протестите. И целият свят го знае. Тук сме, за да кажем, че иранският режим е терористичен. Не го искаме. Не искаме тези хора повече.“

