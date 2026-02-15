Протестни вълни срещу Иран заляха Мюнхен, Торонто и Лос Анджелис – десетки хиляди излязоха на площадите

Над 200 хиляди протестиращи се събраха в Мюнхен, за да изразят своето недоволство срещу режима в Иран. Митингът беше част от глобалните демонстрации, които се проведоха също и в Торонто и Лос Анджелис.

- Реклама -

Митингът в Мюнхен беше организиран в съвпадение с конференцията по сигурността, на която присъстваха близо 70 държавни лидери. Според местни медии, протестът беше един от най-големите в новата история на града.

На събитието присъства и синът на последния шах на Иран, който активно призоваваше за свалянето на аятоласите по време на масовите протести през януари.

Участниците в митинга скандираха за справедливост след кървавото потушаване на протестите в Иран. Въпреки че точните цифри се крият от властите, се предполага, че убитите са хиляди.

Сред възгласите на протестиращите беше и следното: