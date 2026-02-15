НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          Райо Валекано сложи край на лошата си серия с победа над Атлетико Мадрид

          Двубоят се игра на "Бутарке" заради лошия терен на „Вайекас“

          15 февруари 2026 | 19:17
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Райо Валекано сложи край на лошата си серия от четири поредни загуби, надвивайки Атлетико Мадрид с 3:0 в мач от 24-тия кръг на Ла Лига. Двубоят се игра на „Бутарке“ заради лошия терен на „Вайекас“. 

          Гостите излязоха от зоната на изпадащите, събирайки актив от 25 точки на 16-ото място. „Дюшекчиите“ от своя страна са четвърти с 45 точки, колкото има и третият Виляреал, но „жълтата подводница“ е с мач по-малко. 

          Райо вкара първите две попадения в срещата в края на първото полувреме. В 39-ата минута Андрей Рациу с финт преодоля Матео Руджери и пусна към Фран Перес, който отблизо вкара топката във вратата на Ян Облак. 

          В последната минута на редовното време на първата част Иси Паласон отправи изстрел, който Ян Облак изби, но Оскар Валентин бе най-съобразителен и изскочи от дълбочина, за да добута топката във вратата – 2:0. 

          Четвърт час преди края на двубоя Алваро Гарсия центрира в наказателното поле към далечната греда, където Нобъл Менди с глава прати топката в левия ъгъл на вратата, пазена от Облак. 

