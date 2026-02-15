Разследване разкрива пропуски в КАТ и абсурдни случаи на плащане на данъци за конфискувани вещи

След разследване на Мариета Николаева, което разкри схема с лизингови автомобили от чужбина, в редакцията на NOVA постъпиха десетки нови сигнали за аналогични случаи. Историята на потърпевшите показва, че хора купуват автомобили „втора ръка“, които са редовно регистрирани в КАТ, но по-късно биват конфискувани заради тяхната принадлежност към чуждестранни лизингови компании. Прокуратурата вече разследва служители на Пътна полиция за нарушения при регистрацията на такива превозни средства.

„Светът ни се срина“ – Историите на потърпевшите

Кристияна Кацарска от София споделя, че след покупка на семеен автомобил с български номера, в последствие разбрала, че колата е обявена за издирване от Испания, тъй като е била лизингована. Кристияна се пита как КАТ не е разпознал фалшивите документи, като е преминала през нотариус и е заплатила всички нужни такси.

„Как КАТ не разпознават фалшиви документи? Ние минаваме през нотариус и плащаме такси, а накрая се оказва, че документите са фалшиви. Значи някой трябва да си понесе отговорността.“ – Кристияна Кацарска

Аналогична ситуация има и Георги Димитров от Стара Загора. След закупуване на автомобил от автокъща в Пловдив, той е изправен пред шокираща новина – колата му е открадната от Нидерландия.

„Това е престъпен модел. Купуват такава кола, вкарват я, регистрират я няколко пъти, някой взима парите от продажбата и накрая колата им се връща.“ – Георги Димитров

Абсурдът в Пловдив: 11 години плащане на данъци за конфискувана кола

Семейството на Петя Митрева от Пловдив също става жертва на тази схема. През 2009 г. те купуват автомобил за 13 000 лева, който през 2014 г. е обявен за краден от Испания. Въпреки че колата стои на наказателния паркинг от 11 години, семейството продължава да плаща данъци за нея.

„Автомобилът стои на наказателния паркинг вече 11 години. Физически не го притежаваме, прокуратурата отказва да ни го върне, но плащаме данъци за него.“ – Петя Митрева

Как работи схемата?

Полицията обяснява, че схемата използва два основни модела за продажба на лизингови автомобили:

С оригинални документи: В някои държави, лизингополучателят получава оригиналните документи, след което продава автомобила в България, престава да плаща вноските и той бива обявен за издирване. С фалшификати: В държави, където лизингодателят не предоставя всички необходими документи, престъпниците изготвят фалшиви такива.

Ако фалшификатът е направен много добре, може да се случи пропуск при регистрацията.

През миналата година полицията е установила 800 внесени и продадени крадени автомобили в България, като част от тях са влезли в страната чрез лизинговата схема.