НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Разследване разкрива пропуски в КАТ и абсурдни случаи на плащане на данъци за конфискувани вещи

          Схема с лизингови автомобили от чужбина разкрива сериозни проблеми с регистрацията и данъчното облагане в България

          15 февруари 2026 | 12:03 260
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След разследване на Мариета Николаева, което разкри схема с лизингови автомобили от чужбина, в редакцията на NOVA постъпиха десетки нови сигнали за аналогични случаи. Историята на потърпевшите показва, че хора купуват автомобили „втора ръка“, които са редовно регистрирани в КАТ, но по-късно биват конфискувани заради тяхната принадлежност към чуждестранни лизингови компании. Прокуратурата вече разследва служители на Пътна полиция за нарушения при регистрацията на такива превозни средства.

          - Реклама -
            
            

          „Светът ни се срина“ – Историите на потърпевшите

          Кристияна Кацарска от София споделя, че след покупка на семеен автомобил с български номера, в последствие разбрала, че колата е обявена за издирване от Испания, тъй като е била лизингована. Кристияна се пита как КАТ не е разпознал фалшивите документи, като е преминала през нотариус и е заплатила всички нужни такси.

          „Как КАТ не разпознават фалшиви документи? Ние минаваме през нотариус и плащаме такси, а накрая се оказва, че документите са фалшиви. Значи някой трябва да си понесе отговорността.“ – Кристияна Кацарска

          Аналогична ситуация има и Георги Димитров от Стара Загора. След закупуване на автомобил от автокъща в Пловдив, той е изправен пред шокираща новина – колата му е открадната от Нидерландия.

          „Това е престъпен модел. Купуват такава кола, вкарват я, регистрират я няколко пъти, някой взима парите от продажбата и накрая колата им се връща.“ – Георги Димитров

          Абсурдът в Пловдив: 11 години плащане на данъци за конфискувана кола

          Семейството на Петя Митрева от Пловдив също става жертва на тази схема. През 2009 г. те купуват автомобил за 13 000 лева, който през 2014 г. е обявен за краден от Испания. Въпреки че колата стои на наказателния паркинг от 11 години, семейството продължава да плаща данъци за нея.

          Как жени с психични заболявания станаха жертви на имотни измами Как жени с психични заболявания станаха жертви на имотни измами

          „Автомобилът стои на наказателния паркинг вече 11 години. Физически не го притежаваме, прокуратурата отказва да ни го върне, но плащаме данъци за него.“ – Петя Митрева

          Как работи схемата?

          Полицията обяснява, че схемата използва два основни модела за продажба на лизингови автомобили:

          1. С оригинални документи: В някои държави, лизингополучателят получава оригиналните документи, след което продава автомобила в България, престава да плаща вноските и той бива обявен за издирване.
          2. С фалшификати: В държави, където лизингодателят не предоставя всички необходими документи, престъпниците изготвят фалшиви такива.

          Ако фалшификатът е направен много добре, може да се случи пропуск при регистрацията.

          През миналата година полицията е установила 800 внесени и продадени крадени автомобили в България, като част от тях са влезли в страната чрез лизинговата схема.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Калин Стоянов: ПП-ДБ да започнат да дават отговори, вместо да задават въпроси

          Дамяна Караджова -
          Депутатът от „ДПС-Ново Начало” коментира обвиненията на Ивайло Мирчев по случая с оръжията в Петрохан и ситуацията около ПП-ДБ
          Политика

          Костадин Ангелов: Към момента няма информация за оставка на Делян Добрев

          Дамяна Караджова -
          Депутатът от ГЕРБ коментира случая с напускането на Делян Добрев, ветото на президента върху Изборния кодекс и ситуацията около случая „Петрохан”
          Политика

          Атанас Атанасов: Андрей Гюров трябва спешно да свика заседание по сигурността за случая „Петрохан”

          Дамяна Караджова -
          Заместник-председателят на парламента коментира случая „Петрохан“, състава на служебния кабинет и политическата ситуация в България
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions