Реал Мадрид разби Реал Сосиедад с 4:1

Реал Мадрид победи с 4:1 гостуващия Реал Сосиедад и поведе поне веременно в класирането в Ла Лига. Гонсало Гарсия (5) даде ранен аванс за “Кралете”, но след това започна шоуто с дузпуте. Баските изравниха от бялата точка след точен изстрел на Микел Оярсабал (21). Малко след това Винисиус спечели дузпа и сам си я реализира, а Федерико Валверде (31) направи аванса на столичани по-сериозен. В началото на второто полувреме Винисиус повтори упражнението с падането в наказателното поле и точен изстрел от бялата точка, за да гарантира победата на тима си.

С нея тимът на Алваро Арбелоа се изкачи на първата позиция в класирането с актив от 60 точки – с две повече от Барселона. Каталунците обаче имат мач по-малко – гостуване на Жирона в понеделник.

Двубоят започна по перфектен начин за Реал и още с първата си по-добра атака домакините поведоха в резултата. Още в 5-та минута Трент центрира по перфектен начин от дясното крило, а Гонсало Гарсия чукна топката от движения и я прати зад Алекс Ремиро за 1:0.

Баските показаха в следващите минути, че ще искат да си тръгнат с нещо повече от “Бернабеу”, но Оярсабал и Ерера не можаха да отправят добри удари от чисти позиции. В 21-та минута все пак Реал Сосиедад получи дузпа, след като Дийн Хаусен посече нападател на гостите в наказателното поле и реферът посочи бялата точка, като даде и жълт картон на защитника на Реал. Оярсабал пък реализира отсъдената дузпа със силен удар в средата на вратата.

Само четири минути по-късно Реал пак поведе в резултата – също след дузпа. Винисиус проби в наказателното поле на баските, усети контакт с Арамбуру, подсилвайки го падна на тревата. Реферът отново посочи бялата точка, а Винисиус с хладнокръвно изпълнение направи 2:1.

В 31-та минута Реал вкара и трети гол. Гонсало Гарсия и Федерико Валверде разиграха добре топката на границата на наказателното поле. Уругваецът остана сам на дъгата и с прекрасен удар в далечния ъгъл направи 3:10.

До края на първото полувреме Реал можеше да вкара и четвърти гол, но Гонсало Гарсия направи страхотен пропуск. Младокът получи хубаво подаване от дясното крило от Валверде, но от метри от вратата не успя да засече добре топката и я прати прекалено високо.

Не бе изминала и минута от второто полувреме, когато реферът даде нова дузпа за Реал. След още по-малък контакт на Арамбуру срещу Винисиус дузпата бе факт. Отново бразилецът вкара хладнокръвно – този път в другия ъгъл и реализира второто си попадение в срещата.

В 56-та минута и Реал Сосиедад имаше претенции за дузпа, за нарушение срещу Гонсало Гедеш в наказателното поле. Реферът Ернандес обаче този път бе категоричен, че няма да отсъди в полза на гостите.

В следващите минути Гонсало Гарсия пропусна две изгодни ситуации за гол, като при едната от тях защитник на гостите изби от голлинията. Попадения на Ори Оскарсон за баските пък бе отменено заради засада.

В 90-та минута Винисиус вкара трети гол – този път с глава след центриране на Арда Гюлер. Той обаче беше отменен заради ситуация на засада.