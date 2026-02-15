НА ЖИВО
      неделя, 15.02.26
          НачалоСвятПолитика

          Реза Пахлави призовава за спешна военна намеса в Иран и подчертава ролята на САЩ в политическия преход

          Синът на сваления шах Реза Пахлави отправи нови призиви към Доналд Тръмп за „спешна“ военна намеса в Иран и за ускоряване на политическите промени в страната.

          15 февруари 2026 | 21:22
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Синът на сваления шах на Иран, Реза Пахлави, отново отправи призив към Доналд Тръмп за „спешна“ военна намеса в Иран и повтори предложението си да поеме роля в осигуряването на политически „преход“ в страната. Това заяви той в ефира на американската телевизия Фокс Нюз.

          „Надявам се президентът да разбира доколко една спешна намеса може да спаси човешки животи и да ни помогне да сложим край на този нежелан режим“, каза Пахлави, който живее в изгнание в Съединените щати и през последните дни засили призивите си за мобилизация срещу Ислямската република.

          Пахлави изрази мнение, че „първото искане на иранците, както в страната, така и в чужбина, е искане за помощ.“ Той подчерта, че предложената намеса е хуманитарна и има за цел да спаси животи, които иначе ще бъдат изгубени в рамките на протестите и репресиите срещу тях.

          Американският президент Доналд Тръмп редува заплахи за военна интервенция с призиви за договорено решение, след като репресиите срещу протестите през януари доведоха до хиляди жертви, сочат данни на организации за защита на правата на човека. На 13 февруари Тръмп потвърди, че „много скоро“ втори американски самолетоносач ще бъде изпратен в региона и заяви, че свалянето на режима „изглежда като най-доброто възможно развитие“.

          В ролята си на „преходен лидер“, Пахлави предложи да „мобилизира и обедини демократичната и светска опозиция“, независимо дали подкрепя конституционна монархия или република, за да могат тези въпроси да бъдат обсъждани по здравословен начин. Той настоя, че трябва да се остави на мнозинството иранци да решат бъдещето на Иран чрез напълно прозрачен демократичен процес под международно наблюдение.

          Тези идеи обаче не срещат единодушна подкрепа в рамките на разделената иранска опозиция.

          На 14 февруари стотици хиляди хора излязоха на демонстрации в подкрепа на международни действия срещу Техеран в Мюнхен, Торонто, Мелбърн и Лос Анджелис. Пахлави заяви, че е „горд със сънародниците си“, в страната и в чужбина, които показват безпрецедентно единство и взаимна подкрепа.

          Допълнително напрежение между Съединените щати и Иран създава и иранската ядрена програма, като западните държави и Израел подозират Техеран в стремеж към ядрено оръжие, което иранските власти отричат, като настояват за правото си да развиват гражданска ядрена програма.

          Нова сесия от ядрени преговори между двете страни е насрочена за вторник в Женева с посредничеството на султаната Оман. Вашингтон и Техеран подновиха диалога на 6 февруари в Оман, като и двете страни приветстваха разговорите и заявиха готовност да ги продължат. Реза Пахлави обаче е на мнение, че „режимът печели време чрез преговори, които никога няма да доведат до нищо“.

