      неделя, 15.02.26
          Общество

          Росен Йорданов: Ивайло Калушев е професионален прелъстител и педофил

          Психологът анализира трагедията в хижа „Петрохан” и разкрива възможните мотиви и механизми на влияние

          15 февруари 2026 | 10:25 1810
          Снимка: БЪРД/Фейсбук
          Социалният и криминален психолог Росен Йорданов коментира в ефира на предаването „Денят започва с Георги Любенов“ трагичния случай в хижа „Петрохан”, при който загинаха шестима души. Според него прибързаните заключения и политическите интерпретации само замъгляват същинските въпроси като мотивите, механизмите на влияние и евентуалните институционални пропуски.

          „Първо, имаме шест смъртни случая. Най-вероятно имаме пет самоубийства и едно убийство, или четири самоубийства и две убийства.” – заяви Йорданов.

          По думите му, има както индивидуални, така и групови мотиви, което усложнява анализа. Той обърна внимание на структурата на групата и функционалните роли на участниците в нея.

          „Имаме човек, който е адвокат, човек, който е счетоводител и такъв, който се е занимавал с пиара на организацията, създаване на сайтове, привличане на деца за лагери. Това започва да прилича на организация.”

          Йорданов постави под съмнение обясненията, които се търсят само в религиозни или криминалистични рамки.

          „Няма да ни стигне само обяснението от будизма или само обяснението от криминалистиката. Трябва и психология.”

          Той отбеляза, че начинът на живот на лидера на групата, Ивайло Калушев, и неговото поведение също играят ключова роля.

          „Представете си как е живял Калушев – разхождал се е по целия свят, изследователски проекти, закупуване на имоти. Лека-полека започваш да свикваш с този начин на живот.”

          Йорданов подчерта, че има два основни мотива за трагедията – финансов и свързан с разкритията на групата. Според него, съществува и ритуален елемент, но не би се обвързал с твърдението за ритуално самоубийство.

          „Ритуалност може би има в завеждането на децата на Околчица, но не бих генерализирал.”

          Психологът не пропусна да коментира и институционалните пропуски, като посочи, че сигналите са игнорирани.

          „Технологично така могат да се случват нещата. Постъпва сигнал, обаждат се на майката, тя казва: „Той лъже”. Един немотивиран служител затваря случая.”

          Йорданов смята, че Калушев е демонстрирал арогантност, типична за хората в култ, и категорично заяви, че той е професионален прелъстител и педофил.

          „Калушев е отказал да живее в морален дискомфорт. Той решава, че ще си направи собствен свят, в който това негово перверзно желание ще бъде част от ритуал, който ще е институционализиран в неговата общност.”

