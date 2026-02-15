Росен Йорданов: Ивайло Калушев е професионален прелъстител и педофил

Социалният и криминален психолог Росен Йорданов коментира в ефира на предаването „Денят започва с Георги Любенов“ трагичния случай в хижа „Петрохан”, при който загинаха шестима души. Според него прибързаните заключения и политическите интерпретации само замъгляват същинските въпроси като мотивите, механизмите на влияние и евентуалните институционални пропуски.
По думите му, има както индивидуални, така и групови мотиви, което усложнява анализа. Той обърна внимание на структурата на групата и функционалните роли на участниците в нея.
Йорданов постави под съмнение обясненията, които се търсят само в религиозни или криминалистични рамки.
Той отбеляза, че начинът на живот на лидера на групата, Ивайло Калушев, и неговото поведение също играят ключова роля.
Йорданов подчерта, че има два основни мотива за трагедията – финансов и свързан с разкритията на групата. Според него, съществува и ритуален елемент, но не би се обвързал с твърдението за ритуално самоубийство.
Психологът не пропусна да коментира и институционалните пропуски, като посочи, че сигналите са игнорирани.
Йорданов смята, че Калушев е демонстрирал арогантност, типична за хората в култ, и категорично заяви, че той е професионален прелъстител и педофил.