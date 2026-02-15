НА ЖИВО
      неделя, 15.02.26
          Румен Радев: Няма време за създаване на партия, ще се явим на избори с коалиция

          Бившият президент разкри плановете си за предстоящите избори

          15 февруари 2026 | 14:56
          Снимка: БГНЕС
          Досегашният президент Румен Радев обяви, че на 4 март най-късно ще бъде внесена регистрация за коалиция в Централната избирателна комисия (ЦИК). Той уточни, че сроковете за регистрация ще бъдат спазени, като заедно с това ще бъде обявена и програмата на формацията.

          „Няма време за създаване на партия за участие в предстоящите избори. Ще излезем като коалиция с други партии, които вече имат редовна регистрация“, сподели Радев.

          Той отказа да разкрие имената на партньорите, като добави, че „знаете как работи репресивната машина“.

          Радев подчерта, че работи по изграждането на голям екип от съмишленици, който да се ангажира с „разграждането на олигархичния модел“.

          „Всички казват, че ще спечеля вота, но нека резултатът да покаже“, добави още той.

