Румен Радев: Няма време за създаване на партия, ще се явим на избори с коалиция

Досегашният президент Румен Радев обяви, че на 4 март най-късно ще бъде внесена регистрация за коалиция в Централната избирателна комисия (ЦИК). Той уточни, че сроковете за регистрация ще бъдат спазени, като заедно с това ще бъде обявена и програмата на формацията.
Той отказа да разкрие имената на партньорите, като добави, че „знаете как работи репресивната машина“.
Радев подчерта, че работи по изграждането на голям екип от съмишленици, който да се ангажира с „разграждането на олигархичния модел“.