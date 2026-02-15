Румен Радев: Няма време за създаване на партия, ще се явим на избори с коалиция

Досегашният президент Румен Радев обяви, че на 4 март най-късно ще бъде внесена регистрация за коалиция в Централната избирателна комисия (ЦИК). Той уточни, че сроковете за регистрация ще бъдат спазени, като заедно с това ще бъде обявена и програмата на формацията.

„Няма време за създаване на партия за участие в предстоящите избори. Ще излезем като коалиция с други партии, които вече имат редовна регистрация“, сподели Радев. - Реклама -

Той отказа да разкрие имената на партньорите, като добави, че „знаете как работи репресивната машина“.

Радев подчерта, че работи по изграждането на голям екип от съмишленици, който да се ангажира с „разграждането на олигархичния модел“.