НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия е готова да не обстрелва Украйна в деня на евентуални избори

          15 февруари 2026 | 09:55 90
          Министерство на външните работи на Русия
          Министерство на външните работи на Русия
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Русия е готова да гарантира, че няма да има обстрел в деня на изборите в Украйна, ако Киев реши да проведе такива. Това заяви заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин в интервю пред ТАСС.

          - Реклама -
            
            

          Той също така заяви, че Русия е готова да обсъди със САЩ и други страни идеята за временно външно управление на Украйна под егидата на ООН.

          Президентът Володимир Зеленски заяви по-рано, че Украйна е готова за избори. Той добави, че ако американската страна защити позицията си по отношение на изборите, е готов да демонстрира, че Украйна е готова за това.

          „Много съм честен. Дайте ни двумесечно прекратяване на огъня и ще отидем на изборите. Дайте ни прекратяване на огъня и инфраструктура за сигурност. Може би не два месеца, но ни трябват много дни, за да се подготвим“, отбеляза държавният глава.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Хилъри Клинтън: Позицията на Тръмп за Украйна е позор за САЩ

          Христо Иванов -
          Клинтън добави, че Украйна в момента се бори за демокрация и западни ценности, губейки хиляди хора.
          Война

          Русия нанесе масирана атака по Одеса: повреди на железопътната инфраструктура и пожари

          Христо Иванов -
          В града е в сила предупреждение за въздушна тревога почти цяла нощ - Русия е атакувала инфраструктура.
          Война

          Трима нападатели убиват повече от 45 души в Нигерия, докато усилията за сигурност на страната остават под натиск

          Красимир Попов -
          Трима въоръжени нападатели убиват над 45 души в нигерийски села, докато страната продължава да се бори с нарастващата несигурност.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions