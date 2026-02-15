Русия е готова да гарантира, че няма да има обстрел в деня на изборите в Украйна, ако Киев реши да проведе такива. Това заяви заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин в интервю пред ТАСС.

Той също така заяви, че Русия е готова да обсъди със САЩ и други страни идеята за временно външно управление на Украйна под егидата на ООН.

Президентът Володимир Зеленски заяви по-рано, че Украйна е готова за избори. Той добави, че ако американската страна защити позицията си по отношение на изборите, е готов да демонстрира, че Украйна е готова за това.

„Много съм честен. Дайте ни двумесечно прекратяване на огъня и ще отидем на изборите. Дайте ни прекратяване на огъня и инфраструктура за сигурност. Може би не два месеца, но ни трябват много дни, за да се подготвим“, отбеляза държавният глава.