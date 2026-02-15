НА ЖИВО
          Русия е готова да обсъди временно външно управление на Украйна

          15 февруари 2026 | 17:20 80
          Герб на Русия
          Герб на Русия
          
          Тази сутрин много Telegram канали цитираха руския заместник-министър на външните работи Галузин, който заяви в интервю пред ТАСС, че Русия може да спре ударите срещу Украйна в деня на изборите, ако те бъдат обявени.

          Те обаче пропуснаха втората част от изявлението на Галузин, в която той казва, че за провеждането на избори в Украйна е необходимо „външно управление“ под егидата на ООН (както Путин заяви през март 2025 г.).

          „Русия е готова да обсъди със САЩ, европейските и други страни възможността за въвеждане на временно външно управление в Киев. Такава стъпка би позволила провеждането на демократични избори в Украйна и създаването на жизнеспособно правителство, с което да може да бъде подписан пълноправен мирен договор и легитимни документи за бъдещо междудържавно сътрудничество“, заяви Галузин.

          С други думи, въз основа на казаното от дипломата, Москва предвижда следния предизборен план: първо се въвежда „външен контрол“, след това се провеждат избори, в деня на които Русия е готова да прекрати обстрела (което означава, че въз основа на това военните действия няма да спрат по време на предизборната кампания и веднага след това).

          Ясно е, че украинските власти вероятно ще отхвърлят това. Самият Тръмп разкритикува идеята за външен контрол миналия март, след като Путин я предложи.

