Руският завод „Уралвагонзавод“ масово модернизира стари модели на танка Т-72. Въз основа на констатациите на военни експерти, порталът „Милитарний“ съобщава, че руснаците вече са изчерпали запасите си от по-новия Т-72Б.

Изданието цитира изследователя на бронирана техника Андрей Тарасенко, който е забелязал по-стари танкове Т-72А в пропаганден сегмент по руската телевизия. Изследователят отбелязва, че кадри, разпространени от танковия завод, показват Т-72А с динамична броня „Реликт“, инсталирана на кулата. Освен това, калниците са оборудвани със защитни модули на мястото на стандартните спомагателни резервоари за гориво.

Изследователите отбелязват, че „Уралвагонзавод“ все още ще може да поддържа производствения си капацитет, като ремонтира „древните“ Т-72А през 2026-2027 г. Заводът в Омск обаче ще изчерпи запасите си от съветски танкове Т-80Б (БВ) още през 2026 г. А въпросът дали Русия ще може да организира масово производство на новите танкове остава отворен.

Авторите цитират и мнението на анализатори от Frontelligence Insight, че към есента на 2025 г. Русия планира да ремонтира и модернизира над 800 танка Т-72 до стандарта Т-72Б3М в рамките на десет години. Тази цифра съвпада с останалите танкове Т-72 в складове и заводи за бронирана техника.

„След това анализаторите анализираха документацията, получена от корпорацията „Уралвагонзавод“, и въз основа на броя поръчани части реконструираха производствените планове за ремонт и модернизация на танкове Т-72“, се казва в статията.

Тези данни показват, че Русия планира напълно „да ремонтира и модернизира 828 машини до конфигурацията Т-72Б3М до 2036 г., като пиковата активност се очаква около 2028 г.“ Анализаторите прогнозират, че 498 танка Т-72Б3М ще бъдат ремонтирани или модернизирани между 2027 и 2029 г.

Освен това, OSINT изследователят Jompy откри, че тази цифра почти изцяло съвпада с останалите Т-72, ​​които в момента са на склад. Приблизително две трети от тях са по-стари Т-72А, приети на въоръжение през 1979 г. и произведени преди 1985 г. Някои от тях вече са изпратени в „Уралвагонзавод“.

„Пълната модернизация на танковете Т-72А до нивото на танковете Т-72Б3М ще бъде изключително сложна задача, тъй като ще изисква пълна подмяна на цялата електроника, препроектиране на шасито, механизма за зареждане и дори бронираните пакети на корпуса и кулата“, пишат анализаторите.

Те също така припомниха, че реставрирани, но не модернизирани танкове Т-72А, допълнително оборудвани с динамична защита по стандарта Т-72Б3, са били забелязани на фронта през 2024 г.