Русия нанесе масирана атака по Одеса: повреди на железопътната инфраструктура и пожари

В нощта на 15 февруари руската армия отново атакува Одеса. Множество дронове бяха изстреляни срещу града, повреждайки съоръжение на железопътната инфраструктура и предизвиквайки пожар. Повредена цистерна с гориво причини разлив на нефт и пожар, съобщава УНИАН.

Първа атака поврежда сграда на съоръжение на железопътна инфраструктура, причинявайки пожар. По време на последващата атака беше повредена цистерна с гориво, причинявайки разлив на нефт и пожар.

„Освен това, през нощта спасители бяха извикани да загасят покрива на изоставена едноетажна сграда, която също се запали в резултат на атаката. За щастие няма жертви или ранени“, съобщава пресслужбата на Главното управление за извънредни ситуации в Одеса.

Над 100 спасители от Държавната служба за извънредни ситуации са били разположени, за да се справят с последствията.

Според Сергий Лисак, началник на Военната администрация на град Одеса, в града е в сила предупреждение за въздушна тревога почти цяла нощ – Русия е атакувала инфраструктура. В един район на регионалната столица взривната вълна е повредила прозорците на жилищни сгради и образователни институции. Комуналните служби вече са се справили с последствията, добави той.

Началникът на командването за специални операции в Одеса Олег Кипер уточни, че повечето руски цели са били свалени от силите за противовъздушна отбрана, но че ударите и падащите отломки са причинили щети на гражданската и транспортната инфраструктура. Според Кипер са повредени административни съоръжения, включително жп гарата.

„Инфоводоканал“ отбеляза също, че поради прекъсване на електрозахранването, потребителите в Киевско, Приморское, Хаджибейско и част от Пересипско (жилищен квартал Слобидка, Пересип) остават без вода. Енергийните инженери работят по възстановяване на електрозахранването, след което водоснабдяването ще се стабилизира.

Не е ясно дали това е свързано с нощната атака.