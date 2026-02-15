НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия нанесе масирана атака по Одеса: повреди на железопътната инфраструктура и пожари

          15 февруари 2026 | 09:50 150
          Пожар в пристанището на Одеса
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          В нощта на 15 февруари руската армия отново атакува Одеса. Множество дронове бяха изстреляни срещу града, повреждайки съоръжение на железопътната инфраструктура и предизвиквайки пожар. Повредена цистерна с гориво причини разлив на нефт и пожар, съобщава УНИАН.

          - Реклама -
            
            

          Първа атака поврежда сграда на съоръжение на железопътна инфраструктура, причинявайки пожар. По време на последващата атака беше повредена цистерна с гориво, причинявайки разлив на нефт и пожар.

           „Освен това, през нощта спасители бяха извикани да загасят покрива на изоставена едноетажна сграда, която също се запали в резултат на атаката. За щастие няма жертви или ранени“, съобщава пресслужбата на Главното управление за извънредни ситуации в Одеса.

          Над 100 спасители от Държавната служба за извънредни ситуации са били разположени, за да се справят с последствията.

          Според Сергий Лисак, началник на Военната администрация на град Одеса, в града е в сила предупреждение за въздушна тревога почти цяла нощ – Русия е атакувала инфраструктура. В един район на регионалната столица взривната вълна е повредила прозорците на жилищни сгради и образователни институции. Комуналните служби вече са се справили с последствията, добави той.

          Началникът на командването за специални операции в Одеса Олег Кипер уточни, че повечето руски цели са били свалени от силите за противовъздушна отбрана, но че ударите и падащите отломки са причинили щети на гражданската и транспортната инфраструктура. Според Кипер са повредени административни съоръжения, включително жп гарата.

          „Инфоводоканал“ отбеляза също, че поради прекъсване на електрозахранването, потребителите в Киевско, Приморское, Хаджибейско и част от Пересипско (жилищен квартал Слобидка, Пересип) остават без вода. Енергийните инженери работят по възстановяване на електрозахранването, след което водоснабдяването ще се стабилизира.

          Не е ясно дали това е свързано с нощната атака.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия е готова да не обстрелва Украйна в деня на евентуални избори

          Христо Иванов -
          Русия е готова да обсъди със САЩ временно външно управление на Украйна под егидата на ООН.
          Политика

          Божидар Божанов: ДАНС отказа да предостави информация за сътрудничество в „Петрохан”

          Дамяна Караджова -
          Божанов коментира отказа на ДАНС да предостави информация по случая и обвиненията към управляващото мнозинство
          Война

          Трима нападатели убиват повече от 45 души в Нигерия, докато усилията за сигурност на страната остават под натиск

          Красимир Попов -
          Трима въоръжени нападатели убиват над 45 души в нигерийски села, докато страната продължава да се бори с нарастващата несигурност.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions