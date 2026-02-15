Русия предлага прекратяване на ударите срещу Украйна за изборен ден, но с условия

Русия е готова да спре ударите срещу Украйна за един ден, ако се проведат избори, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин в интервю за държавната агенция ТАСС. Той посочи, че предложението на президента Владимир Путин за пауза на бойните действия в изборния ден „остава в сила“.

„Ако Украйна е готова да проведе избори, ние можем да обмислим пауза на бойните действия за един ден", заяви Галузин.

Това изявление последва коментарите на украинския президент Володимир Зеленски на 14 февруари по време на Мюнхенската конференция по сигурността, когато той подчерта, че Украйна би могла да организира избори след поне два месеца примирие. Зеленски добави, че Киев може да обяви примирие „за руснаците“, ако и Русия реши да проведе избори.

Спорове за легитимността на изборите

Галузин обвини украинските власти, че не са провели избори въпреки забраната за национално гласуване по време на военно положение, което беше въведено след началото на пълномащабната руска инвазия. Той нарече Зеленски нелегитимен и посочи, че Киев може да манипулира изборните процедури.

Русия предлага „временно външно управление“

Галузин отиде по-далеч и предложи „временно външно управление“ на Украйна под егидата на ООН, което според него би позволило провеждането на демократични избори и излъчването на правителство, с което Русия да може да подпише мирен договор.

„Готови сме да обсъдим временно външно управление на Украйна под ООН. Това ще позволи провеждането на демократични избори и подписване на пълноценен мирен договор и легитимни документи за бъдещото сътрудничество между нашите две държави“, заяви Галузин.

Зеленски и плановете за референдум

През последните седмици Зеленски лансира идеята за референдум и президентски избори, които да се проведат незабавно след постигане на примирие, като целта е да се демонстрира пред международните партньори, че Украйна е сериозна в намеренията си за мирно споразумение.

Продължаващите руски атаки

Междувременно, руските ракетни и дронови атаки срещу украинска територия продължават, като ударите са насочени към градове, гражданска инфраструктура и енергийни обекти. Това задълбочава енергийната криза в Украйна, превръщайки 2025 г. в най-смъртоносната година за украинските цивилни от началото на войната.