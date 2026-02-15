НА ЖИВО
      неделя, 15.02.26
          Война

          Русия създаде подразделение „Рубикон" за борба с морските дронове на Украйна

          15 февруари 2026 | 10:23
          Русия предприема мерки за прихващане на украински безпилотни катери. По-конкретно, съобщава се за създаването на военноморско подразделение „Рубикон“, предназначено за противодействие на украински военноморски дронове.  Както обясни капитан 1-ви ранг от запаса на ВМС на Украйна Андрий Риженко в предаването „Ние сме Украйна“, създаването на това подразделение не е единственият опит на руснаците да се защитят от украински безпилотни лодки.

          Според него Русия, наред с други неща, се опитва да засили отбраната на своите военноморски бази. Това включва Новоросийск, Севастопол и Керченския проток.

          „Като цяло настоящата ситуация се характеризира с оперативно ограничаване на вражеския флот от Силите за сигурност и отбрана“, обясни Риженко.

