Русия създаде подразделение „Рубикон“ за борба с морските дронове на Украйна

Русия предприема мерки за прихващане на украински безпилотни катери. По-конкретно, съобщава се за създаването на военноморско подразделение „Рубикон“, предназначено за противодействие на украински военноморски дронове. Както обясни капитан 1-ви ранг от запаса на ВМС на Украйна Андрий Риженко в предаването „Ние сме Украйна“, създаването на това подразделение не е единственият опит на руснаците да се защитят от украински безпилотни лодки.

Според него Русия, наред с други неща, се опитва да засили отбраната на своите военноморски бази. Това включва Новоросийск, Севастопол и Керченския проток.

„Като цяло настоящата ситуация се характеризира с оперативно ограничаване на вражеския флот от Силите за сигурност и отбрана“, обясни Риженко.