САЩ прехванаха танкер в Индийския океан

САЩ са прехванали още един танкер в Индийския океан, пътуващ от Карибите. Това беше посочено в изявление на Пентагона, публикувано в социалната мрежа X.

В него се отбелязва, че американските сили „са провели инспекция, прехващане и операция по качване на борда на Veronica III в зоната на отговорност на Индо-Тихоокеанското командване на САЩ без инциденти“. Пентагонът заяви, че американските сили са преследвали танкера по пътя „от Карибите до Индийския океан“. В изявлението не се предоставят никакви подробности относно прехванатия кораб.

На 9 февруари Пентагонът съобщи за прехващането на танкера Aquila II в Индийския океан. Според американските власти танкерът е действал в нарушение на карантината, действаща за санкционирани кораби в Карибите.