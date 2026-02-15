НА ЖИВО
          Свят

          САЩ прехванаха танкер в Индийския океан

          15 февруари 2026 | 17:02
          САЩ са прехванали още един танкер в Индийския океан, пътуващ от Карибите. Това беше посочено в изявление на Пентагона, публикувано в социалната мрежа X.

          В него се отбелязва, че американските сили „са провели инспекция, прехващане и операция по качване на борда на Veronica III в зоната на отговорност на Индо-Тихоокеанското командване на САЩ без инциденти“. Пентагонът заяви, че американските сили са преследвали танкера по пътя „от Карибите до Индийския океан“. В изявлението не се предоставят никакви подробности относно прехванатия кораб.

          На 9 февруари Пентагонът съобщи за прехващането на танкера Aquila II в Индийския океан. Според американските власти танкерът е действал в нарушение на карантината, действаща за санкционирани кораби в Карибите.

