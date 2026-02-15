Шест железопътни специалности с защитен статут заради недостиг на кадри

Шест нови професии, изучавани в българските училища, ще бъдат обявени за защитени в рамките на новия проект за Списък на защитените от държавата професии за тази и следващата учебна година. Сред тях ще са специалности в железопътната техника, които ще получат особена подкрепа заради голямата криза на кадри в отрасъла. Допълнително затруднение идва и от навлизането на частни превозвачи в железницата.

Професията на железничаря, въпреки че е дефицитна, се оказва не толкова привлекателна за младите хора. В страната има само две-три места, освен в Професионалната гимназия по железопътен транспорт в Горна Оряховица, където се изучава тази специалност.

„От догодина няма да има специалности, а професии,” заяви Иван Чолаков, директор на ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ в Горна Оряховица.

Тази гимназия подготвя кадри за железопътния сектор от цялата страна. „Седем основни професии в областта на жп транспорта ще бъдат защитени, като професията „ръководител-движение” ще стане регулирана, тъй като се изучава само в малък брой училища в страната,” посочи Чолаков.

Учебният план включва и дуално обучение, което означава, че през последните две години учениците работят по специалността си и получават заплата.

„Два дни работим, а три дни учим. Догодина ще е обратното,“ разказа Кирил Николов, ученик в ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ в Горна Оряховица.

Цаньо Дончев, също ученик в същото училище, подчерта, че практиката е изключително важна, защото позволява да се усвои не само теорията, но и да се работи с реалните елементи от професията.

„Не на всеки човек се отдава това. Някои хора ги привлича,” посочи Дончев.

Заради нарастващия глад за кадри в железопътния сектор, учениците в тези специалности имат гарантирано работно място още преди дипломирането си.