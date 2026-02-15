Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” предстои да бъде спрян за подмяна на дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината. Това съобщиха от дружеството на официалния си сайт. Според информацията няма да има отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.

- Реклама -

Елементите на новото устройство ще бъдат изработени от новодоставени материали, които са аналогични на оригиналните. След извършване на планираните ремонтни дейности, шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната.

„Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда,“ добавят от АЕЦ „Козлодуй”.

Пети блок на атомната електроцентрала продължава да работи по график.

Припомняме, че на 24 декември миналата година шести блок беше въведен в паралел след спиране заради повреда на защитното мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината.