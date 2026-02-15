НА ЖИВО
          Свят

          Си Дзинпин е обезпокоен от понижаването на раждаемостта в Китай

          15 февруари 2026 | 13:42
          Президентът на Китай Си Дзинпин изрази загриженост относно намаляващата раждаемост в Китай. Той пише за това в статия за списание „Цюши“.

          „Необходимо е да се насърчава проактивен подход към брака и раждането на деца и да се положат усилия за стабилизиране на популацията на новородените“, се казва в статията.

          Той открои конкретни мерки като укрепване на системата за подкрепа на раждаемостта, намаляване на тежестта върху семействата при отглеждането и образованието на децата и подобряване на системата за родителски отпуск.

          През последните години китайското правителство активно разработва и прилага мерки, насочени към повишаване на раждаемостта и развитие на сектор, насочен към възрастните хора, известен като сребърна икономика. Основните усилия са насочени към подобряване на системата за грижи за децата, създаване на благоприятни условия за семействата с деца и засилване на подкрепата на гражданите в образованието, жилищното настаняване и заетостта.

          През 2022 г. населението на Китай намаля за първи път от шест десетилетия, като се намали с 850 000 души. В следващите години, през 2023, 2024 и 2025 г., тази тенденция се засили и населението продължи да намалява: съответно с 2,08 милиона, 1,39 милиона и 3,39 милиона.

