Силен вятър причини материални щети в Хасково и Кърджали

Силният вятър, който премина през региона, нанесе значителни материални щети в Хасково и Кърджали, като десетки сигнали са подадени към местните власти.

В Хасково мазилка падна от блок на централен булевард. Някои от откъртените парчета са значителни по размер и представляват опасност за преминаващите по тротоара пешеходци и за автомобилите, движещи се по улицата.

Пожарникарите реагираха на сигнали за паднали клони на булевард „България“ в района до театър „Иван Димов“. Въпреки това, най-сериозната инцидентна ситуация бе падането на голямо дърво в района на детелината на квартал „Орфей“. Към момента няма данни за пострадали хора.

Според данни от метеорологичната обсерватория в Хасково, поривите на вятъра по обяд са достигали скорост от 65 км/ч, което значително увеличава риска от инциденти.

В Кърджали паднало дърво е причинило материални щети на автомобил. От пожарната призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да избягват преминаването под дървета и около сгради с компрометирани фасади. Те също така съветват хората да подават сигнали при забелязване на опасни ситуации.