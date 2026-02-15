НА ЖИВО
      неделя, 15.02.26
          Начало Свят Политика

          Сирия и Израел водят преговори за сигурност, но Голанските възвишения остават извън обсега

          Министърът на външните работи на Сирия, Асаад ал-Шайбани, уточни, че преговорите с Израел за сигурността не включват въпросите за Голанските възвишения.

          15 февруари 2026 | 00:47 120
          Снимка: Shutterstock
          Министърът на външните работи на Сирия Асаад ал-Шайбани заяви, че водените преговори с Израел за споразумение в областта на сигурността обхващат единствено територии, окупирани след свалянето на Башар ал-Асад, и не включват по-широкия въпрос за Голанските възвишения, предаде АФП.

          След отстраняването на дългогодишния сирийски лидер на 8 декември 2024 г. израелски сили навлязоха в буферната зона под наблюдението на ООН, която разделяше израелските и сирийските части на Голан. Израел превзе по-голямата част от платото по време на Арабско-израелската война през 1967 г., а впоследствие анексира контролираните територии – ход, който не е признат от по-голямата част от международната общност.

          През последните месеци израелската страна и новите власти в Дамаск проведоха няколко кръга преки разговори. След преговори през януари и под натиска на САЩ беше договорено създаването на механизъм за обмен на разузнавателна информация като стъпка към евентуално споразумение за сигурност.

          „Обсъжданията се отнасят до изтеглянето на Израел от сирийски територии, заети след падането на Асад, не от Голанските възвишения, тъй като това е отделен въпрос,“ уточни Шайбани. „Постигането на договореност изисква Израел да уважава сигурността на Сирия и да се изтегли от тези територии.“

          Шайбани подчерта, че „краят на тези преговори ще бъде изтеглянето на Израел от районите, в които напредна след декември 2024 г.“ и въздържане от „намеса във вътрешните работи“ и суверенитета на страната.

          Израел настоява за създаване на демилитаризирана зона в Южна Сирия и е извършил стотици въздушни удари, както и редовни операции на сирийска територия.

          В Мюнхен Шайбани се срещна и с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, като разговорите са засегнали и неотдавнашното споразумение между Дамаск и кюрдските сили. На срещата е присъствал и Мазлум Абди, командир на оглавяваните от кюрдите Сирийски демократични сили.

          Миналия месец сирийското правителство и кюрдите подписаха договореност за поетапна интеграция на кюрдските сили и институции в държавните структури, след като Сирийските демократични сили отстъпиха територии на настъпващите правителствени войски.

          Шайбани заяви, че срещата с Рубио и участието на Абди „потвърждават новото мислене, което Сирия възприема днес.“ „Не разглеждаме нашите национални партньори като врагове,“ каза той и добави, че националната идентичност на страната „се допълва от разнообразието на Сирия“.

