Трафик на диви животни в Северна Македония: незаконната търговия и институционалните пропуски

Екзотични животни като лами, лемури, щрауси и африкански кози все по-често се появяват в обяви за продажба в социалните мрежи в Северна Македония, както и като декоративни елементи в някои ресторанти. В същите платформи се предлагат и фазани, яребици и различни видове птици. Разпространяваните изображения често показват лоши условия на отглеждане, което насочва към незаконния трафик на диви животни.

- Реклама -

Според Световния индекс на организираната престъпност за 2025 г., страната не само е транзитна територия, но и пазар за търговия с диви животни, включително за застрашени видове като балканския рис и кафявата мечка. Незаконният трафик на диви животни се ръководи основно от финансовата изгода и често включва транснационални мрежи.

Правните рамки и липсата на действия

Северномакедонското законодателство предвижда глоби или лишаване от свобода до три години за незаконен лов, нерегламентирано притежание и продажба на диви животни и птици. Страната е страна по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове, която регулира този сектор чрез система от разрешителни и сертификати, издавани от Министерството на околната среда и пространственото планиране.

Въпреки това, съдебните производства за незаконен трафик на диви животни остават ограничени. През последните две години едва петима души са били обект на наказателни жалби за три нарушения, свързани с незаконно притежание и продажба на диви животни и птици. Тези числа сериозно контрастират с данните на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове, които показват висок риск от нелегален трафик.

Странни разминавания в данните

Значителни разминавания са забелязани и в експортните данни на Северна Македония, като например износа на 120 вълка към Канада, Мексико, Съединените щати и Сърбия през последните пет години. Страните получатели обаче декларират само половината от този брой. Същото се отнася и за балканския рис и мечките, които по данни са били изнесени, но не съвпадат с официалните отчети на получаващите държави.

Проблеми с контрол и настаняване на конфискувани животни

„Червеният списък“ на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове показва, че разминаванията в данните сочат вероятност за голям нелегален трафик, който трудно може да бъде открит. Въпреки че в страната официално са разрешени шест ферми за отглеждане на костенурки, съществуват подозрения, че некои ферми може да служат за прикритие на нелегален износ на диви животни, уловени в природата, което застрашава оцеляването на местните популации.

Липсата на адекватни решения и недостатъчен институционален капацитет

Според доклада на Световния индекс на организираната престъпност, слабият контрол и недостатъчният институционален капацитет са сериозни проблеми в Северна Македония. Страната не разполага със център за настаняване на конфискувани животни, което поставя животните в трудни условия. Законът забранява зоопарковете в Скопие и Битоля да приемат животни, родени в дивата природа, което води до задънена улица за спасените животни, които не могат да бъдат настанени никъде.

Заключение

Северна Македония е сериозно засегната от незаконния трафик на диви животни, като страната също така функционира като транзитна зона за търговия с екзотични животни, породисти котки и кучета. Проблемите с недостатъчния контрол, незаконния износ и липсата на подходящи решения за настаняване на конфискуваните животни изискват спешни действия и значителни усилия за реформиране на законодателството и прилагането на закона в Северна Македония.