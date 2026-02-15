Тръмп обявява ангажименти за възстановяване на Газа за 5 милиарда долара и призовава за разоръжаване на „Хамас“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че държавите членки на „Съвета за мир“ са поели ангажимент за повече от 5 милиарда долара (4,2 милиарда евро) за възстановяване и хуманитарна помощ в Газа. Тръмп сподели тази информация в публикация на платформата „Truth Social“, като уточни, че официално ще представи поетите ангажименти на среща на съвета в Вашингтон, която ще се проведе в четвъртък. Очаква се в събитието да участват делегации от над 20 държави, включително държавни глави.

„Надявам се да видим как всички тези усилия ще доведат до реални резултати за възстановяването на Газа и стабилизирането на региона", заяви Тръмп.

Според оценки на ООН, Световната банка и ЕС, възстановяването на Газа ще струва около 70 милиарда долара след повече от две години война. Примирието от 10 октомври, постигнато с посредничеството на САЩ, предвижда въоръжени международни сили да осигурят сигурността в региона и да разоръжат „Хамас“. Въпреки това, засега малко държави са изразили готовност да участват в тази мисия.

Тръмп посочи, че страните от съвета са ангажирали хиляди служители за международна стабилизационна и полицейска мисия с мандат от ООН в палестинския анклав. Той я определи като „най-значимия международен орган в историята“ и добави, че „страните трябва да поемат отговорност за бъдещето на Газа“.

Индонезия поема конкретен ангажимент

Индонезийските въоръжени сили потвърдиха, че до края на юни ще подготвят до 8000 военнослужещи за евентуална мироопазваща и хуманитарна мисия в Газа. Това е първият конкретен ангажимент за участието в предложените международни сили.

„Изключително важно е „Хамас“ да спази ангажимента си за пълно и незабавна демилитаризация“, заяви Тръмп, подчертавайки, че разоръжаването на групировката е ключова част от плана.

Проблеми с разоръжаването на „Хамас“

Разоръжаването на „Хамас“ остава спорен въпрос, като групировката заяви, че може да предаде оръжията си само на будуща палестинска управляваща власт, но нееднократно подчерта, че разоръжаването е „червена линия“.

Двете страни продължават да се обвиняват в нарушения на примирието. Според здравното министерство в Газа, израелските сили са убили над 590 палестинци от началото на прекратяването на огъня. За същия период Израел съобщава за четирима свои военнослужещи, убити от палестински бойци.

Тръмп обяви, че Съветът за мир има ключова роля не само в хуманитарната помощ, но и в осигуряването на дългосрочна сигурност в региона, като подчерта, че международната ангажираност е решаваща за постигане на траен мир.