Украински граничари пристигнаха на границата на Полша с руската Калининградска област

Делегация от украински граничари пристигна в Полша като част от програма за обмен на опит, където инспектира участък от границата с Калининградска област на Русия. Това съобщи калининградското издание „Клопс“, позовавайки се на пресслужбата на Варминско-Мазурския отдел на полската гранична охрана.

Според съобщенията, бригаден генерал Даниел Войташкевич лично е провел обиколката за представители на 10-та мобилна част на украинската гранична охрана.

„На гостите беше показано оборудването и екипировката, използвани от полските граничари. След това делегацията посети граничния пункт в Барцяни, на 11 км от руската граница близо до село Крилово, където се запозна с инфраструктурата и задачите, изпълнявани на така наречения „зелен“ участък от границата“, се казва в изявлението.