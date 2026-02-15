НА ЖИВО
      неделя, 15.02.26
          Украински граничари пристигнаха на границата на Полша с руската Калининградска област

          15 февруари 2026 | 13:20 150
          Украински граничар
          Украински граничар
          Делегация от украински граничари пристигна в Полша като част от програма за обмен на опит, където инспектира участък от границата с Калининградска област на Русия. Това съобщи калининградското издание „Клопс“, позовавайки се на пресслужбата на Варминско-Мазурския отдел на полската гранична охрана.

          Според съобщенията, бригаден генерал Даниел Войташкевич лично е провел обиколката за представители на 10-та мобилна част на украинската гранична охрана.

          „На гостите беше показано оборудването и екипировката, използвани от полските граничари. След това делегацията посети граничния пункт в Барцяни, на 11 км от руската граница близо до село Крилово, където се запозна с инфраструктурата и задачите, изпълнявани на така наречения „зелен“ участък от границата“, се казва в изявлението.

