      неделя, 15.02.26
          Начало Европа Инциденти

          Ураган „Ориана“ събори мраморния кръст и разруши „Арката на любовта“ в област Пулия

          Средиземноморският циклон причини тежки наводнения, свлачища и срутвания в Южна Италия

          15 февруари 2026 | 17:49 00
          Дамяна Караджова
          Ураганът „Ориана“, който премина през Италия, нанесе сериозни разрушения в южната част на страната. Сред последствията от стихията са срутването на мраморния кръст в град Нишеми и унищожаването на известната „Арка на любовта“ в Пулия, които бяха емблематични за региона.

          Средиземноморският циклон доведе до наводнения, кални свлачища и скални срутвания в области като Калабрия, Сицилия и Сардиния. В някои райони се наложи евакуация на хора. Пожарникарите съобщиха, че за 72 часа са получили 2000 сигнала, свързани с последиците от бурята.

          Циклонът „Ориана“ последва урагана „Хари“, който премина през Иберийския полуостров, и е втората буря, засягаща основно южната част на Италия през този сезон.

          Едно от най-големите разрушения бе срутването на „Арката на любовта“ в крайбрежния район на Мелендуньо, известен със своите скални формации, наречени фаральони. Арката беше популярен туристически обект, привлекал годежи и фото ентусиасти. Според метеоролози и геолози, бурният вятър, силното морско вълнение и проливният дъжд са допринесли за срутването, което се е случило през нощта. Геолозите обаче подчертават, че „Арката на любовта“ е била силно ерозирала и срутването ѝ било неизбежно.

          В Нишеми свлачище, което се е образувало след урагана „Хари“, продължава да напредва, като над 1500 души са били евакуирани през последните 20 дни. Миналата седмица символът на града, големият мраморен кръст, рухна в пропастта, образувала се вследствие на свлачището. Кръстът, който бе разположен на мястото на църквата „Светият кръст“, погълната от свлачището през 1997 г., беше изваден по време на специална операция и ще бъде реставриран.

