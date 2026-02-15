Урибе: Отборът се представи добре, момчетата се бориха

Старши треньорът на Берое – Хосу Урибе, сподели след загубата от Лудогорец, че отборът му се е представил добре, въпреки загубата.

„Отборът се представи добре, момчетата се бориха. Поведохме с гол на Алберто Салидо и имахме шанс за втори гол, който можеше да обърне мача в друга посока, но, за жалост, не се получи“, каза Урибе.

„Отборът трябва да се бори, както го направи днес, за да имаме добри резултати.“

„Трябва да работим здраво в тренировките. Имаме петима нови, които трябва да приобщим по най-добрия начин“, добави испанецът.