НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Урибе: Отборът се представи добре, момчетата се бориха

          Отборът се представи добре, момчетата се бориха

          15 февруари 2026 | 16:56 160
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Старши треньорът на Берое – Хосу Урибе, сподели след загубата от Лудогорец, че отборът му се е представил добре, въпреки загубата. 

          - Реклама -
            
            

          „Отборът се представи добре, момчетата се бориха. Поведохме с гол на Алберто Салидо и имахме шанс за втори гол, който можеше да обърне мача в друга посока, но, за жалост, не се получи“, каза Урибе. 

          „Отборът трябва да се бори, както го направи днес, за да имаме добри резултати.“

          „Трябва да работим здраво в тренировките. Имаме петима нови, които трябва да приобщим по най-добрия начин“, добави испанецът. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Лора Христова със седмо място в преследването на Олимпиадата в Милано/Кортина 2026

          Дамяна Караджова -
          Бронзовата медалистка от индивидуалния старт изненадва със стабилно представяне в олимпийското преследване
          Спорт

          Пер-Матиас Хьогмо: Смените промениха мача

          Станимир Бакалов -
          Създадохме 7-8 добри шанса
          Спорт

          Лудогорец вече диша във врата на Левски

          Станимир Бакалов -
          За заралии това беше 13-и официален двубой без успех във всички турнири
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions