НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          В Одеса започнаха мащабни проблеми с водоснабдяването

          15 февруари 2026 | 13:29 490
          Одеса
          Одеса
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          В Одеса са започнали мащабни проблеми с водоснабдяването. Както заявяват от „Инфоксводоканал“, голяма част от града е без вода поради аварийно прекъсване на електрозахранването на водоснабдителната мрежа.

          - Реклама -
            
            

          В петък Олег Кипер, началник на Одеската областна военна администрация, съобщи за прекъсвания на електрозахранването, водата и отоплението в Одеска област.

          „Поради аварийно прекъсване на електрозахранването във водоснабдителните съоръжения, потребителите в Киевския, Приморския, Хаджибейския и част от Пересипския район (на Одеса – бел.ред.) остават без вода“, се казва в изявление на „Инфоксводоканал“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Четири руски армии настъпват срещу ВСУ на южния фронт в Украйна

          Христо Иванов -
          Твърди се, че руснаците губят ежедневно приблизително 300-350 войници и до сто единици оръжие и военна техника на този фронт.
          Война

          Бойци от ВСУ разказаха как са посрамили НАТО на учения: „партньорите явно не са готови за война“

          Христо Иванов -
          Украинските войски буквално са „разгромили“ два батальона на НАТО за половин ден.
          Европа

          Фридрих Мерц: Европа и Германия трябва да играят ключова роля в разрешаването на войната в Украйна

          Христо Иванов -
          Според канцлера обединението и укрепването на европейския суверенитет е „най-добрият отговор“ на предизвикателствата на новата ера.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions