В Одеса започнаха мащабни проблеми с водоснабдяването

В Одеса са започнали мащабни проблеми с водоснабдяването. Както заявяват от „Инфоксводоканал“, голяма част от града е без вода поради аварийно прекъсване на електрозахранването на водоснабдителната мрежа.

В петък Олег Кипер, началник на Одеската областна военна администрация, съобщи за прекъсвания на електрозахранването, водата и отоплението в Одеска област.

„Поради аварийно прекъсване на електрозахранването във водоснабдителните съоръжения, потребителите в Киевския, Приморския, Хаджибейския и част от Пересипския район (на Одеса – бел.ред.) остават без вода“, се казва в изявление на „Инфоксводоканал“.