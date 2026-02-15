Руски експерти, включително опозиционни, съобщават за „хиляди убити украински войници и стотици унищожени машини“ по време на контраатаките на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района на Гуляйполе, съобщава украинският военен наблюдател Константин Машовец, цитиран от „Зеркало недели“.
Авторът на Telegram канала „Zvиздец Мангусту“ смята тези твърдения за напълно неоснователни, дори само защото действията на украинските въоръжени сили в този сектор са доста ограничени, изключително в тактическата зона. Те се извършват предимно от пехота в разпръснати бойни формирования и в по-голямата си част без използване на бронирана техника, само с подкрепата на безпилотни летателни апарати.
„Ако ВСУ разполагаха с „хиляди войници и стотици машини“ в този сектор“, подчертава Машовец, „те вече щяха да си върнат Гуляйполе и да се приближават към Успеновка, готвейки се да прекосят река Гайчур“.
Предвид тези обстоятелства, Машовец също призовава украинците да не разпространяват „достоверна информация“ за „16-20 км пробиви от украинските въоръжени сили“, както и руски фейкове за „хиляди убити украински войници“ край Гуляйполе.
По-рано беше съобщено, че ВСУ в Запорожка област в момента не провеждат класическа контранастъпление, а намаляват т. нар. „сива зона“.