      неделя, 15.02.26
          Валенсия спечели градското дерби

          "Прилепите" с глътка въздух в битката за оцеляване

          15 февруари 2026 | 22:31
          Станимир Бакалов

          Валенсия победи с 2:0 като гост градския си съперник Леванте в двубой 24-ия кръг от Примера дивисион. 

          Ларджи Рамазани изведе „бяло-черните“ напред в резултата в 64-ата минута, докато Умар Садик фиксира крайния резултат шест минути преди края на редовното време, възползвайки се от грешка в защитата на домакините.

          Валенсия е на 14-то място в класирането в шампионата на Испания с актив от 26 точки след втория си успех срещу местния си противник през сезона. Леванте е в зоната на изпадащите с едва 18 пункта, на 7 от спасението в елита. 

          По-късно тази вечер Майорка приема Бетис, а в понеделник шампионът Барселона е гост на Жирона и при евентуален успех ще си върне първото място в Ла Лига.

