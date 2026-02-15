Валенсия спечели градското дерби

Валенсия победи с 2:0 като гост градския си съперник Леванте в двубой 24-ия кръг от Примера дивисион.

Ларджи Рамазани изведе „бяло-черните“ напред в резултата в 64-ата минута, докато Умар Садик фиксира крайния резултат шест минути преди края на редовното време, възползвайки се от грешка в защитата на домакините.

Валенсия е на 14-то място в класирането в шампионата на Испания с актив от 26 точки след втория си успех срещу местния си противник през сезона. Леванте е в зоната на изпадащите с едва 18 пункта, на 7 от спасението в елита.

По-късно тази вечер Майорка приема Бетис, а в понеделник шампионът Барселона е гост на Жирона и при евентуален успех ще си върне първото място в Ла Лига.