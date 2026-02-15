НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Валери Герасимов: Руската армия настъпва на всички направления

          15 февруари 2026 | 10:37
          Руската армия се придвижва напред във всички сектори на фронта в Украйна, докладва началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Валери Герасимов, цитиран от РИА Новости.

           „Продължава изпълнението на задачите на специалната военна операция, като настъплението продължава на всички направления. <…> За две седмици на февруари, въпреки суровите зимни условия, формирования и военни части от обединената групировка сили освободиха 12 населени места“, заяви той, инспектирайки напредъка на мисиите на групировката „Център“.

          Бойците разчистват Гришино в Донецка област и се борят за превземането на Новопавловка, Новоподгорное, Нови Донбас и Белицкое. Те успешно напредват и в Константиновка и на Доброполското направление.

          „ВСУ търпят значителни загуби, които не са в състояние да заместят“, подчерта Герасимов.

          При тези условия Украйна разчита на формирането на допълнителни подразделения с безпилотни летателни апарати. Освен това руските войски използват дронове два пъти по-често от ВСУ.

          Групировката „Изток“ напредва в източната част на Запорожка област. ВСУ са разположили там щурмови части от други райони и се опитват да контраатакуват. Руските войски отблъскват всички атаки, докато ВСУ търпят тежки загуби, казва Герасимов.

          Междувременно Южната групировка на руската армия настъпва към Славянск и завършва превземането на Резниковка. На Краснолиманско направление украинските въоръжени сили се прочистват от Дробишево и Яровая, добави той.

          Групировките „Север“ и „Запад“ разширяват зоната си за сигурност в Сумска и Харковска области. Наскоро те са превзели Поповка, Сидоровка и Чугуновка. Руските войници елиминират остатъците от украинската групировка, блокирана на източния бряг на река Оскол.

          Бойците на групировката „Днепър“, от своя страна, са превзели Магдалиновка, Приморское и Запасное и продължават настъплението си към Запорожие.

          Война

          Виталий Кличко: Киев е на ръба на катастрофа

          Христо Иванов -
          Градът е в тази ситуация поради щети по критична инфраструктура през последните два месеца.
          Война

          Der Spiegel: Преговорите между лидерите на ЕС и Зеленски за финансиране на Украйна се провалиха

          Христо Иванов -
          Още през февруари Украйна може да няма достатъчно пари, включително за заплати и оръжия на армията.
          Война

          Русия създаде подразделение „Рубикон" за борба с морските дронове на Украйна

          Христо Иванов -
          Русия предприема мерки за прихващане на украинските безпилотни катери.
          Вашият коментар
