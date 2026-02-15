Руската армия се придвижва напред във всички сектори на фронта в Украйна, докладва началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Русия Валери Герасимов, цитиран от РИА Новости.

„Продължава изпълнението на задачите на специалната военна операция, като настъплението продължава на всички направления. <…> За две седмици на февруари, въпреки суровите зимни условия, формирования и военни части от обединената групировка сили освободиха 12 населени места“, заяви той, инспектирайки напредъка на мисиите на групировката „Център“.

Бойците разчистват Гришино в Донецка област и се борят за превземането на Новопавловка, Новоподгорное, Нови Донбас и Белицкое. Те успешно напредват и в Константиновка и на Доброполското направление.

„ВСУ търпят значителни загуби, които не са в състояние да заместят“, подчерта Герасимов.

При тези условия Украйна разчита на формирането на допълнителни подразделения с безпилотни летателни апарати. Освен това руските войски използват дронове два пъти по-често от ВСУ.

Групировката „Изток“ напредва в източната част на Запорожка област. ВСУ са разположили там щурмови части от други райони и се опитват да контраатакуват. Руските войски отблъскват всички атаки, докато ВСУ търпят тежки загуби, казва Герасимов.

Междувременно Южната групировка на руската армия настъпва към Славянск и завършва превземането на Резниковка. На Краснолиманско направление украинските въоръжени сили се прочистват от Дробишево и Яровая, добави той.

Групировките „Север“ и „Запад“ разширяват зоната си за сигурност в Сумска и Харковска области. Наскоро те са превзели Поповка, Сидоровка и Чугуновка. Руските войници елиминират остатъците от украинската групировка, блокирана на източния бряг на река Оскол.

Бойците на групировката „Днепър“, от своя страна, са превзели Магдалиновка, Приморское и Запасное и продължават настъплението си към Запорожие.