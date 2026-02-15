НА ЖИВО
      неделя, 15.02.26
          Свят

          Великобритания забранява безплатни таксита за мигранти след разкрития за злоупотреби

          Шабана Махмуд обяви новите ограничения след разследване на BBC, което разкри сериозни финансови злоупотреби

          15 февруари 2026 | 17:05 310
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Великобритания въведе забрана за предоставянето на безплатни таксита за търсещи убежище, след като разследване на BBC разкри значителни злоупотреби с публични средства. Според информацията, таксиметрова фирма е извършвала до 15 курса дневно между хотел и медицински център в Лондон, което е струвало на вътрешното министерство близо 1000 паунда на ден. Установени са случаи на надписване на километри и фиктивни маршрути, включително такси от 600 паунда за прегледи в друг град. Общите разходи за услугата достигат близо 16 млн. паунда годишно.

          Вътрешният министър Шабана Махмуд обяви, че услугата ще се предоставя само по изключение за хора с физически увреждания, хронични заболявания и бременни жени. Тя описа системата като „извън контрол и несправедлива“ за британските данъкоплатци.

          Великобритания спира финансирането на таксита за медицински прегледи на търсещи убежище Великобритания спира финансирането на таксита за медицински прегледи на търсещи убежище

          Махмуд разкритикува и предишното правителство за проваления план за депортиране на мигранти в Руанда, за който са били изразходвани 700 млн. паунда с минимален резултат.

          Според официални данни, над 36 хил. търсещи убежище все още живеят в хотели за сметка на държавата. Британската хазна отделя над 5 млрд. лири годишно за подслон, храна и медицинска помощ, като издръжката на един кандидат за убежище възлиза на около 41 000 паунда годишно.

