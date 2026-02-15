Великобритания забранява безплатни таксита за мигранти след разкрития за злоупотреби

Великобритания въведе забрана за предоставянето на безплатни таксита за търсещи убежище, след като разследване на BBC разкри значителни злоупотреби с публични средства. Според информацията, таксиметрова фирма е извършвала до 15 курса дневно между хотел и медицински център в Лондон, което е струвало на вътрешното министерство близо 1000 паунда на ден. Установени са случаи на надписване на километри и фиктивни маршрути, включително такси от 600 паунда за прегледи в друг град. Общите разходи за услугата достигат близо 16 млн. паунда годишно.

Вътрешният министър Шабана Махмуд обяви, че услугата ще се предоставя само по изключение за хора с физически увреждания, хронични заболявания и бременни жени. Тя описа системата като „извън контрол и несправедлива“ за британските данъкоплатци.

Махмуд разкритикува и предишното правителство за проваления план за депортиране на мигранти в Руанда, за който са били изразходвани 700 млн. паунда с минимален резултат.

Според официални данни, над 36 хил. търсещи убежище все още живеят в хотели за сметка на държавата. Британската хазна отделя над 5 млрд. лири годишно за подслон, храна и медицинска помощ, като издръжката на един кандидат за убежище възлиза на около 41 000 паунда годишно.