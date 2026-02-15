НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Виталий Кличко: Киев е на ръба на катастрофа

          15 февруари 2026 | 10:42 600
          Виталий Кличко
          Виталий Кличко
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Киев е на ръба на катастрофа, заяви кметът на столицата на Украйна Виталий Кличко пред Financial Times.

          - Реклама -
            
            

          По думите му, градът е в тази ситуация поради щети по критична инфраструктура през последните два месеца. В статията се отбелязва, че жителите на столицата са преживели масови прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водата.

          Кличко е уверен, че дългогодишната му политическа вражда с Володимир Зеленски само усложнява ситуацията. Според кмета намесата на Зеленски в местното самоуправление чрез назначаване на военни администрации е отслабила важни реформи за децентрализация. Той също така посочи наказателни дела срещу киевски служители, отбелязвайки, че те са политически мотивирани. Кличко заяви пред вестника, че „отдавна е закачил ръкавиците си и не иска да се бие – особено със сънародниците си“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Валери Герасимов: Руската армия настъпва на всички направления

          Христо Иванов -
          При тези условия Украйна разчита на формирането на допълнителни подразделения с безпилотни летателни апарати.
          Война

          Der Spiegel: Преговорите между лидерите на ЕС и Зеленски за финансиране на Украйна се провалиха

          Христо Иванов -
          Още през февруари Украйна може да няма достатъчно пари, включително за заплати и оръжия на армията.
          Война

          Русия създаде подразделение „Рубикон“ за борба с морските дронове на Украйна

          Христо Иванов -
          Русия предприема мерки за прихващане на украинските безпилотни катери.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions