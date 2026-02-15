Виталий Кличко: Киев е на ръба на катастрофа

Киев е на ръба на катастрофа, заяви кметът на столицата на Украйна Виталий Кличко пред Financial Times.

По думите му, градът е в тази ситуация поради щети по критична инфраструктура през последните два месеца. В статията се отбелязва, че жителите на столицата са преживели масови прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водата.

Кличко е уверен, че дългогодишната му политическа вражда с Володимир Зеленски само усложнява ситуацията. Според кмета намесата на Зеленски в местното самоуправление чрез назначаване на военни администрации е отслабила важни реформи за децентрализация. Той също така посочи наказателни дела срещу киевски служители, отбелязвайки, че те са политически мотивирани. Кличко заяви пред вестника, че „отдавна е закачил ръкавиците си и не иска да се бие – особено със сънародниците си“.