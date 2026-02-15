НА ЖИВО
          Володимир Зеленски получи награда на Мюнхенската конференция по сигурността

          Президентът на Украйна настоява за дългосрочни гаранции за сигурност, за да подпише мирно споразумение

          15 февруари 2026 | 16:13 260
          
          Часове преди края на Мюнхенската конференция по сигурността, президентът на Украйна Володимир Зеленски прие голямата награда на форума. Наградата беше връчена за смелостта на украинския народ и като признание за непоколебимата решителност на украинците да защитават не само своята свобода, но и свободата на цяла Европа.

          В кулоарите на конференцията Зеленски проведе двустранни разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и телефонни разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър преди предстоящия кръг от мирни преговори следващата седмица.

          Преди срещата с Рубио украинският президент заяви, че от страна на САЩ му е било казано, че ако Украйна се изтегли от Донбас, мирът ще настъпи възможно най-бързо. Зеленски обаче настоя, че тази отстъпка не е възможна, тъй като там живеят украинци. Той допълни, че досега САЩ са предлагали 15-годишна гаранция за сигурност, но Украйна иска гаранция от минимум 20 години, за да подпише споразумение за мир.

          Зеленски иска конкретна дата за членството на Украйна в ЕС Зеленски иска конкретна дата за членството на Украйна в ЕС

          Голяма чест е за мен и много се гордея, че съм тук. Че имам такива приятели и че съм президент на Украйна, на нашия народ, на нашата велика нация. Благодаря, Германия, благодаря, Европа. Благодаря на хората, които ни подкрепят от самото начало на пълномащабната война. Разбираме и сме много благодарни, че вие сте най-големите дарители на нашата страна,” коментира Володимир Зеленски.

          Честно казано, за Украйна няма достатъчно голяма награда. Мисля, че дори Нобеловата награда за мир не е достатъчна. Абсолютно сигурен съм, че украинците заслужават нещо повече. Някои казват, че Украйна трябва да бъде благодарна за всичко. Истината е точно обратната. Ние трябва да бъдем благодарни на Украйна,” заяви Доналд Туск, министър-председател на Полша.

