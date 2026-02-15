Володимир Зеленски получи награда на Мюнхенската конференция по сигурността

Часове преди края на Мюнхенската конференция по сигурността, президентът на Украйна Володимир Зеленски прие голямата награда на форума. Наградата беше връчена за смелостта на украинския народ и като признание за непоколебимата решителност на украинците да защитават не само своята свобода, но и свободата на цяла Европа.

В кулоарите на конференцията Зеленски проведе двустранни разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и телефонни разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър преди предстоящия кръг от мирни преговори следващата седмица.

Преди срещата с Рубио украинският президент заяви, че от страна на САЩ му е било казано, че ако Украйна се изтегли от Донбас, мирът ще настъпи възможно най-бързо. Зеленски обаче настоя, че тази отстъпка не е възможна, тъй като там живеят украинци. Той допълни, че досега САЩ са предлагали 15-годишна гаранция за сигурност, но Украйна иска гаранция от минимум 20 години, за да подпише споразумение за мир.

„Голяма чест е за мен и много се гордея, че съм тук. Че имам такива приятели и че съм президент на Украйна, на нашия народ, на нашата велика нация. Благодаря, Германия, благодаря, Европа. Благодаря на хората, които ни подкрепят от самото начало на пълномащабната война. Разбираме и сме много благодарни, че вие сте най-големите дарители на нашата страна,” коментира Володимир Зеленски.

„Честно казано, за Украйна няма достатъчно голяма награда. Мисля, че дори Нобеловата награда за мир не е достатъчна. Абсолютно сигурен съм, че украинците заслужават нещо повече. Някои казват, че Украйна трябва да бъде благодарна за всичко. Истината е точно обратната. Ние трябва да бъдем благодарни на Украйна,” заяви Доналд Туск, министър-председател на Полша.