XPENG откри първата фабрика за летящи автомобили в света

Китайската технологична компания XPENG откри първата в света специализирана фабрика за масово производство на летящи автомобили. Съоръжението се намира в Гуанджоу и заема площ от 120 000 квадратни метра. Там ще се сглобява моделът Land Aircraft Carrier, за който вече има направени около 5000 предварителни заявки.
Превозното средство представлява хибридна конструкция между шестколесен всъдеход и дрон. Наземният модул превозва пътниците, а при необходимост от него се отделя купе, което функционира като електрически самолет с вертикално излитане и кацане (eVTOL). Машината е с дължина от около 5,5 метра и се побира на стандартно паркомясто.
Управлението на въздушния модул включва ръчен режим и автопилот. Системата за планиране автоматично избира оптималния маршрут, а излитането и кацането се извършват с една команда. Вградените датчици и софтуерът осигуряват избягване на препятствия по време на полет.
Очакваната пазарна цена на модела варира между 138 000 и 276 000 долара. Производството е организирано на конвейерен принцип, като капацитетът на завода позволява завършването на един летящ модул на всеки 30 минути при пълно натоварване.
Амбицията на XPENG е до края на 2026 г. да достави над 10 000 единици от иновативното превозно средство.