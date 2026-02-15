НА ЖИВО
      неделя, 15.02.26
          Задържаха бившия министър на енергетиката на Украйна Галущенко при опит да напусне страната

          15 февруари 2026 | 13:37
          Бившият министър на енергетиката на Украйна Херман Галущенко е бил задържан при опит да напусне страната, съобщава „Украинская правда“.

          „Бившият украински министър на енергетиката и бивш ръководител на Министерството на правосъдието Герман Галущенко, който беше уволнен на фона на корупционен скандал, е бил задържан при опит да премине границата“, съобщава изданието.

          Според информацията, Галущенко е бил свален от влак в нощта на 14 срещу 15 февруари.

          Бившият министър е замесен в делото срещу бизнесмена Тимур Миндич.

