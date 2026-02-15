Задържаха бившия министър на енергетиката на Украйна Галущенко при опит да напусне страната

Бившият министър на енергетиката на Украйна Херман Галущенко е бил задържан при опит да напусне страната, съобщава „Украинская правда“.
„Бившият украински министър на енергетиката и бивш ръководител на Министерството на правосъдието Герман Галущенко, който беше уволнен на фона на корупционен скандал, е бил задържан при опит да премине границата“, съобщава изданието.
Според информацията, Галущенко е бил свален от влак в нощта на 14 срещу 15 февруари.
Бившият министър е замесен в делото срещу бизнесмена Тимур Миндич.