Много потребители приключват работа, като просто затварят капака на лаптопа, без да го изключват напълно. Въпреки че съвременните устройства са проектирани да преминават автоматично в режим на заспиване, това крие рискове при продължителна употреба без рестарт.

При режим на заспиване активните процеси спират, а отворените програми се запазват в оперативната памет. Консумацията на енергия е минимална, което позволява бързо „събуждане“, но паметта не се изчиства напълно, както при стандартното изключване.

Проблемите настъпват, ако устройството не се рестартира в продължение на седмици. Липсата на т.нар. чист старт води до натрупване на фонови процеси, забавяне на работата и често замръзване на приложения, обясниха технологични експерти.

Особено рискова е ситуацията, при която лаптопът е в режим на заспиване и се носи в затворена чанта. При неправилни настройки за захранване машината може да остане частично активна, което създава опасност от прегряване и излишно изтощаване на батерията.

Специалистите препоръчаха да се прави пълен рестарт поне веднъж седмично. Изключването е наложително и при по-дълги пътувания или периоди на неизползване, за да се гарантира стабилността и по-дългият живот на устройството.