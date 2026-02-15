Зеленски и Рубио обсъдиха мирни преговори и сигурността на Украйна на Мюнхенската конференция

Президентът Володимир Зеленски проведе разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурността, съобщи „Киев Индепендънт“, цитирайки прессекретаря на украинския президент Серхий Никифоров.
Дискусията се е съсредоточила върху ситуацията на бойното поле, руските атаки и щетите върху енергийната инфраструктура на Украйна. Част от срещата бе посветена на възможности за предоставяне на допълнителни противовъздушни ракети през зимата, посочиха от президентството.
Зеленски и Рубио обсъдиха и следващия кръг тристранни преговори между САЩ, Украйна и Русия, насрочени за 17–18 февруари в Женева.
Според прессъобщението на украинския президент, мирните преговори в крайна сметка ще изискват среща на лидерско ниво между главите на Украйна, САЩ и Русия.
След речта си на конференцията Зеленски се срещна с Рубио, като в разговорите участваха също министърът на външните работи Андрий Сибиха и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров. След това Зеленски проведе и телефонен разговор с пратениците на президента Доналд Тръмп — Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, обсъждайки предстоящите преговори, последните кръгове в Абу Даби и срещата с Рубио.
По време на отделни речи на конференцията и Зеленски, и Рубио подчертаха ангажимента на Украйна към текущите мирни преговори между Киев, Москва и Вашингтон. Зеленски уточни, че териториални отстъпки на Русия няма да доведат до мир, а Рубио отбеляза, че въпросът за контрола върху източния регион Донбас все още не е разрешен.
На брифинг след речта си Зеленски съобщи, че САЩ са предложили на Украйна 15-годишни гаранции за сигурност, но Киев търси по-дългосрочна ангажираност.
Ден преди срещата Зеленски, бившият президент Доналд Тръмп заяви, че Зеленски трябва да „започне да действа“, за да постигне мирно споразумение с Русия. В коментарите си на 14 февруари украинският президент призна, че американският лидер вероятно „подготвя атмосферата“ преди предстоящите преговори в Швейцария. „Без да губим достойнство, можем да действаме,“ добави Зеленски.