      неделя, 15.02.26
          Зеленски и Рубио обсъдиха мирни преговори и сигурността на Украйна на Мюнхенската конференция

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски и държавният секретар на САЩ Марко Рубио разгледаха перспективите за мирни преговори с Русия и гаранции за сигурност.

          15 февруари 2026 | 02:29
          Президентът Володимир Зеленски проведе разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурността, съобщи „Киев Индепендънт“, цитирайки прессекретаря на украинския президент Серхий Никифоров.

          Дискусията се е съсредоточила върху ситуацията на бойното поле, руските атаки и щетите върху енергийната инфраструктура на Украйна. Част от срещата бе посветена на възможности за предоставяне на допълнителни противовъздушни ракети през зимата, посочиха от президентството.

          Зеленски и Рубио обсъдиха и следващия кръг тристранни преговори между САЩ, Украйна и Русия, насрочени за 17–18 февруари в Женева.

          „Важно е планираните преговори в Женева да бъдат продуктивни и благодаря на Съединените щати за конструктивния подход. Обсъдихме и последователността на стъпките. Ключово е да има напредък по въпросите за гаранции за сигурност и икономическо възстановяване,“ заяви Зеленски след срещата.

          Според прессъобщението на украинския президент, мирните преговори в крайна сметка ще изискват среща на лидерско ниво между главите на Украйна, САЩ и Русия.

          „Украйна счита, че среща на ръководно ниво трябва да се проведе, за да бъдат разрешени най-проблематичните въпроси,“ се казва в документа.

          След речта си на конференцията Зеленски се срещна с Рубио, като в разговорите участваха също министърът на външните работи Андрий Сибиха и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров. След това Зеленски проведе и телефонен разговор с пратениците на президента Доналд Тръмп — Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, обсъждайки предстоящите преговори, последните кръгове в Абу Даби и срещата с Рубио.

          „Не всичко може да се разкрие по телефона. Нашият преговарящ екип ще представи позицията на Украйна следващата седмица,“ каза Зеленски, като благодари на американския екип за „конструктивното отношение“.

          По време на отделни речи на конференцията и Зеленски, и Рубио подчертаха ангажимента на Украйна към текущите мирни преговори между Киев, Москва и Вашингтон. Зеленски уточни, че териториални отстъпки на Русия няма да доведат до мир, а Рубио отбеляза, че въпросът за контрола върху източния регион Донбас все още не е разрешен.

          На брифинг след речта си Зеленски съобщи, че САЩ са предложили на Украйна 15-годишни гаранции за сигурност, но Киев търси по-дългосрочна ангажираност.

          „Днес имаме предложение от американската страна за 15 години. Искаме 20 години и повече — 30, 50… Ще видим какво ще направят администрацията и Конгресът,“ каза той.

          Ден преди срещата Зеленски, бившият президент Доналд Тръмп заяви, че Зеленски трябва да „започне да действа“, за да постигне мирно споразумение с Русия. В коментарите си на 14 февруари украинският президент призна, че американският лидер вероятно „подготвя атмосферата“ преди предстоящите преговори в Швейцария. „Без да губим достойнство, можем да действаме,“ добави Зеленски.

