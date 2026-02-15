НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски: САЩ предложиха гаранции за сигурност за 15 години, но Украйна иска повече

          15 февруари 2026 | 10:19 340
          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност за 15 години, но Украйна иска поне 30 години. Това заяви президентът на страната Володимир Зеленски по време на медийна конференция в кулоарите на Мюнхенската конференция за сигурност, предава УНИАН.

          - Реклама -
            
            

          По думите му, Украйна работи с всички партньори по гаранциите за сигурност.

          „Като цяло сме близо до този проект. Днес се срещнахме със сенатори. Казахме, че наистина искаме да удължим гаранциите за сигурност с години, така че те да бъдат по-ефективни за инвеститорите. Те се нуждаят от гаранции, които са по-дълги от пет до десет години. Днес имаме предложение от американска страна за 15 години; ние искаме 20 години плюс, 30 до 50 години. Ще зависи от това какво ще решат администрацията и Конгресът. Ще видим“, заяви той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия създаде подразделение „Рубикон“ за борба с морските дронове на Украйна

          Христо Иванов -
          Русия предприема мерки за прихващане на украинските безпилотни катери.
          Война

          Майор от ВСУ: Загубата на Закитное носи рискове за логистиката на ВСУ и създава пряка заплаха за Слявянск

          Христо Иванов -
          Украинските войски в момента провеждат ударни и издирвателни операции в района
          Война

          „Азов“: Европейски войски в Украйна няма да има

          Христо Иванов -
          Жорин смята, че правилното решение е по-нататъшното реформиране и укрепване на украинската армия.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions