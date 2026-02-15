Зеленски: САЩ предложиха гаранции за сигурност за 15 години, но Украйна иска повече

САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност за 15 години, но Украйна иска поне 30 години. Това заяви президентът на страната Володимир Зеленски по време на медийна конференция в кулоарите на Мюнхенската конференция за сигурност, предава УНИАН.

По думите му, Украйна работи с всички партньори по гаранциите за сигурност.

„Като цяло сме близо до този проект. Днес се срещнахме със сенатори. Казахме, че наистина искаме да удължим гаранциите за сигурност с години, така че те да бъдат по-ефективни за инвеститорите. Те се нуждаят от гаранции, които са по-дълги от пет до десет години. Днес имаме предложение от американска страна за 15 години; ние искаме 20 години плюс, 30 до 50 години. Ще зависи от това какво ще решат администрацията и Конгресът. Ще видим“, заяви той.