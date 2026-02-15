Жена пострада при нападение с нож в Дупница по време на грабеж

Инцидентът се е случил около 04:00 часа в парк в Дупница, когато мъж заплашил две жени с нож и намушкал едната.

- Реклама -

Жената е била настанена в софийска болница след инцидента, при който е получила порезна рана в областта на корема. Според информация от говорителя на Областната дирекция на МВР в Кюстендил, Катя Табачка, пострадалата и приятелката й разговаряли в беседка в парка, когато до тях се приближил мъж, който им поискал пари. Жените били готови да му ги дадат, но той извадил нож и напал в областта на корема на едната.

„Работи се по изясняването на фактите по случая, образувано е досъдебно производство,“ допълни Табачка. Местните власти предприемат действия по случая.