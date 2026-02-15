НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Жена пострада при нападение с нож в Дупница по време на грабеж

          Пострадалата е настанена в болница в София

          15 февруари 2026 | 14:51 220
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Инцидентът се е случил около 04:00 часа в парк в Дупница, когато мъж заплашил две жени с нож и намушкал едната.

          - Реклама -
            
            

          Жената е била настанена в софийска болница след инцидента, при който е получила порезна рана в областта на корема. Според информация от говорителя на Областната дирекция на МВР в Кюстендил, Катя Табачка, пострадалата и приятелката й разговаряли в беседка в парка, когато до тях се приближил мъж, който им поискал пари. Жените били готови да му ги дадат, но той извадил нож и напал в областта на корема на едната.

          Нападение с нож и побой над деца в столичното метро Нападение с нож и побой над деца в столичното метро

          „Работи се по изясняването на фактите по случая, образувано е досъдебно производство,“ допълни Табачка. Местните власти предприемат действия по случая.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Румен Радев: Няма време за създаване на партия, ще се явим на избори с коалиция

          Дамяна Караджова -
          Бившият президент разкри плановете си за предстоящите избори
          Инциденти

          Обилни валежи предизвикаха усложнена обстановка в Петричко (ВИДЕО)

          Дамяна Караджова -
          Високи нива на водата в реките и критична обстановка в района, дежурни екипи обхождат проблемните участъци
          Политика

          Атанас Атанасов: Трагедията край Петрохан не трябва да става част от политическа кампания

          Дамяна Караджова -
          Депутатът от БСП критикува ниското доверие към институциите и изтъква необходимостта от смяна на главния прокурор
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions