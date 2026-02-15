Жители на квартал в Добрич блокираха пътя за Силистра

Жители на квартал „Рилци“ в Добрич излязоха на протест заради непроходими улици след реализирането на проект за изграждане на водопроводи и липсата на възстановяване на пътната настилка. Проблемът, който продължава вече три години, създава сериозни затруднения на живущите в района.

„Дупките са огромни и придвижването е много трудно“, сподели Радка Колева, организатор на протестната акция и жител на квартала. Недоволните блокираха за час движението по пътя Добрич – Силистра с искане настилките да бъдат възстановени. Към момента няма официален отговор кога това може да стане.

Други протестиращи заявиха, че се радват на изградена канализация, но питат защо работата не е довършена и пътят остава в лошо състояние.