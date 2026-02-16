1600 сгради в Киев без отопление след нови руски удари, Украйна атакува петролен терминал край Крим

Около 1600 сгради в Киев останаха без отопление в неделя след нова вълна от руски атаки срещу енергийната инфраструктура. В украинската столица 1100 жилищни блока и още 500 други сгради продължават да са без топлоподаване насред тежката зима.

Последните руски удари предизвикаха най-сериозната енергийна криза в Украйна от началото на войната, оставяйки стотици хиляди домакинства без ток и отопление при температури, достигащи минус 20 градуса.

Вицепремиерът Олексий Кулеба съобщи, че атаките са повредили и железопътна инфраструктура в южната Одеска област и в централно-източната Днепропетровска област.

В същото време Украйна продължава да нанася удари по руска енергийна инфраструктура с дронове, насочени към петролния и газовия сектор, които според Киев подпомагат финансирането на инвазията, започнала през февруари 2022 г.

Губернаторът на руската Брянска област заяви, че пет общини и част от областния център са останали без отопление и електричество след „вражеска атака“ в неделя.

Междувременно украинската армия обяви, че е поразила ключов петролен терминал в Южна Русия, близо до анексирания от Москва Крим.

„Поразен е петролен терминал в Южна Русия, както и зенитно-ракетна система „Панцир-С1“ на временно окупираната територия на Крим“, се казва в изявление на Генералния щаб на Украйна.

Ударът е бил насочен срещу петролния терминал „Таманнефтегаз“ край село Волна в Краснодарския край. Волна се намира близо до черноморското пристанище Таман, използвано за износ на руски петрол, въглища и зърно.

Киев посочи, че атаката е част от „мерки за намаляване на настъпателния и икономически потенциал на руския агресор“.

По-рано губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев заяви, че украинска атака е повредила петролно хранилище във Волна и е ранила двама души.

„Над 100 пожарникари са мобилизирани за овладяване на няколко пожара“, съобщи той.

Повредена е била и къща в черноморския курорт Сочи, който до голяма степен бе пощаден от предишни атаки, засегнали други южни руски градове.

Ескалацията на взаимните удари по енергийната инфраструктура допълнително усложнява ситуацията както за украинските цивилни, така и за руските региони, като конфликтът навлиза в пореден етап на интензивни атаки срещу стратегически обекти.