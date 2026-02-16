6 МИЛИОНА ДОКУМЕНТА: САЩ публикуваха пълния архив на Джефри Епстийн

Министерството на правосъдието на САЩ е уведомило Конгреса, че е приключило публикуването на всички материали по случая на финансиста Джефри Епстийн, подлежащи на разкриване съгласно Закона за прозрачност на досиетата „Епстийн“, съобщават американски медии, сред които Fox News.

В писмо до ръководствата на юридическите комисии в Сената и Камарата на представителите главният прокурор на САЩ Пам Бонди е посочила, че крайният срок за публичното оповестяване на документите, определен за 19 декември 2025 г., е спазен изцяло.

Над 300 публични личности се споменават в материалите

Към уведомлението е приложен списък с повече от 300 държавни служители и публични личности, чиито имена се срещат поне веднъж в публикуваните материали.

Сред тях фигурират настоящи и бивши политици, предприемачи и представители на развлекателната индустрия, включително Доналд Тръмп, Барак и Мишел Обама, Джо и Джил Байдън, Камала Харис, Бил и Хилари Клинтън, Бил Гейтс, Илон Мъск, Марк Зукърбърг, папа Йоан Павел II, както и известни личности от шоубизнеса, включително покойният Кърт Кобейн, Бионсе, Робърт де Ниро и др.

От Министерството на правосъдието подчертават, че споменаването на дадено име в документите не означава обвинение или установено противоправно действие.

Според прокуратурата имената се срещат в различни контексти — от електронна кореспонденция до медийни публикации, които не винаги са свързани пряко с наказателното разследване.

Какви документи са разсекретени

Публикуваните материали включват:

документи от федералното разследване срещу Епстийн и неговата сътрудничка Гислейн Максуел;

съдебни споразумения и процесуални решения;

вътрешни служебни документи на министерството;

данни за организации и структури, свързани с финансовата му дейност;

електронна кореспонденция и протоколи;

материали, свързани със задържането и смъртта на Епстийн, включително съдебно-медицински документи.

Работна група от юристи е анализирала около 6 милиона страници документи, като в публичен достъп са публикувани:

над 3,5 милиона страници ,

, повече от 2000 видеозаписа ,

, около 180 000 изображения.

Част от материалите все още са обект на съдебни процедури.

Няма редакции по политически причини

Главният прокурор Пам Бонди заявява, че никакви записи не са били укривани или редактирани поради неудобство, репутационни щети или политическа чувствителност.

По думите ѝ евентуални пропуски са резултат единствено от мащаба и скоростта на обработка на архивите.

Предисторията на случая

Джефри Епстийн беше арестуван през 2019 г. по обвинения в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация. Той почина същата година във федерален затвор, като официалното разследване заключи, че става дума за самоубийство.

Неговата сътрудничка Гислейн Максуел по-късно беше осъдена на 20 години затвор от федерален съд в САЩ.