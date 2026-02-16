Алберт Попов не съумя да завърши първия манш в Бормио

Алберт Попов не успя да финишира на пистата „Стелвио“ в Бормио. За слалома от Олимпиадата бяха заявени общо 96 състезатели, а най-добрият ни скиор се пусна 18-и.

При лошото време в понеделник българинът приключи участието още в началото на първия манш.

Сънародникът ни започна с изоставане от 0.73 стотни, но не се справи с първата смяна на ритъма и отпадна.

Това не е голяма изненада, предвид факта, че редица фаворити в състезанието също не завършиха – сред тях са Пако Раса, Лукас Пинейро Бротен, Мануел Фелер и още мнозина. Само сред първите 27 спуснали се – 10 бяха отпадналите заради невъзможност да завършат спускането си по пистата „Стелвио“ в Бормио.

Другият българин в спускането е Калин Златков със стартов номер 40.

Вторият манш е предвиден за 14:30 часа, като това се явява и последният старт в алпийските ски за мъжете на Олимпиадата в Италия