САЩ са преразгледали глобалната си стратегия. Вместо лозунга MAGA (Make America Great Again), с който Доналд Тръмп стана президент, ръководството на САЩ се насочва към традиционни неоконсервативни политики. Това се доказва от речта на държавния секретар на САЩ Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурност, пише руският философ и политолог Александър Дугин на уебсайта на РИА Новости.

- Реклама -

Оставяйки настрана емоциите, посещението на държавния секретар Марко Рубио в Европа за Мюнхенската конференция по сигурност бележи значителна промяна в политиката на американската администрация в сравнение с миналата година. Новата Стратегия за национална сигурност декларира, че САЩ отсега нататък ще се фокусират върху „Западното полукълбо“, а това беше интерпретирано като завръщане към доктрината Монро (Америка за американците) и скъсване със Стария свят. Рубио обаче уточни, че това не е така и че всички атлантически структури остават, отбелязва Александър Дугин.

„Следователно можем да заявим с известна степен на сигурност, че политиката на САЩ през последната година се е отдалечила от революционните проекти MAGA и се приближава до радикалната визия на неоконсерваторите и атлантическите реалисти. С позициите, с които Тръмп започна втория си президентски мандат, Русия и САЩ имаха потенциала да се споразумеят за нови основи на световния ред. Нещо повече, ние, Ванс, самият Тръмп и Рубио, всички сме съгласни, че старият либерален, глобалистки, основан на правила световен ред вече не съществува“, посочва Дугин.

Русия не би възразила особено срещу по-силно присъствие на САЩ в Западното полукълбо, а Владимир Путин е имал възможност да обсъди глобалната си визия с президента на САЩ в Анкъридж. Проблемът с Украйна едва ли би бил решен, но Вашингтон би могъл да се оттегли от тази война и да се съсредоточи върху собствените си проблеми. Влошаването на отношенията между САЩ и ЕС също е доста полезно за Русия, а връщането към традиционните ценности е напълно в съответствие с руската собствена патриотична и консервативна идеология, отбелязва Александър Дугин.

С MAGA Русия е имала всички шансове да намери общ език, продължава той. Но в един момент самият Тръмп е започнал да се отклонява от MAGA в политиката си и да се приближава до неоконсерваторите. В същото време ролята на Марко Рубио в политическата система нарасна. Преговорите за Украйна, които вече бяха проблематични и дори неясни от самото начало, постепенно стигнаха до почти безизходица.

„Най-важното е, че това не засегна само руско-американските отношения“, подчертава Дугин. „Администрацията на САЩ се обърна и към неоконсервативни стратегии (по същество опит за спасяване на западната хегемония и еднополюсен свят) във всички останали области: натиск върху БРИКС, удари срещу Иран, отвличането на Мадуро и засилен санкционен натиск върху Русия“. А сега, на Мюнхенската конференция, Марко Рубио изразява програма на нов атлантизъм – по-малко либерален и по-реалистичен, но все пак. Това е все същият стар еднополюсен свят – и със сигурност не е нов световен ред на великите сили“.

Пътищата на руската цивилизация и западната цивилизация се разминават все повече и повече (въпреки че този процес е започнал преди много векове). И Русия трябва да е подготвена за това, заключава Дугин.