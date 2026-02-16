НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
          Антиправителствени скандирания от балконите в Техеран след масови митинги на иранската диаспора

          Протестите срещу режима на Али Хаменей отново набират скорост дни преди ключовите преговори между САЩ и Иран в Женева.

          16 февруари 2026 | 00:26 311
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Жители на Техеран скандираха лозунги срещу режима от балконите и прозорците на жилищата си, съобщават медии, ден след като иранци в чужбина организираха мащабни опозиционни митинги в Европа и Северна Америка.

          Ислямската република под ръководството на върховния лидер аятолах Али Хаменей беше разтърсена от протестно движение, достигнало своя връх през януари. По данни на правозащитни организации демонстрациите са били потушени със сила от службите за сигурност, а жертвите са хиляди.

          Въпреки че уличните протести отслабнаха под натиска на властите, през последната седмица жители на Техеран и други градове започнаха да отправят антиправителствени скандирания от относителната безопасност на домовете си в големи жилищни комплекси.

          При нова вечер на протестни възгласи в източния квартал „Екбатан“ в Техеран в неделя бяха чути лозунги като:

          „Смърт на Хаменей“
          „Смърт на Ислямската република“
          „Да живее шахът“

          Реза Пахлави, синът на сваления от Ислямската революция шах, призова хората в страната да предприемат подобни действия паралелно с протестите в чужбина през уикенда.

          Полицията в германския град Мюнхен съобщи, че 250 000 души са участвали в митинг в събота. Големи промонархически прояви се състояха и в центрове на иранската диаспора като Лос Анджелис и Торонто.

          От офиса на Пахлави в социалната мрежа „Екс“ заявиха, че над един милион души са участвали в подобни митинги по света, но тази цифра не може да бъде независимо потвърдена.

          В изказването си в Мюнхен Пахлави определи събитието за най-голямото от години насам и заяви, че е готов да поеме водеща роля в прехода в Иран.

          Поддръжниците на монархията приветстваха и изключително рядката публична поява на неговата единствена жива пълнородна сестра – бившата принцеса Фараназ.

          Персийскоезичният телевизионен канал „Иран Интернешънъл“, базиран извън страната, съобщи за подобни действия и в други части на Техеран, излъчвайки кадри с хора, скандиращи:

          „Това е последната битка, Пахлави се връща“
          „Смърт на Гвардията“ – визирайки Революционната гвардия.

          Антиправителствени лозунги са били чути и в други градове, включително Шираз и Арак.

          Новите прояви идват два дни преди насрочените разговори между САЩ и Иран в Женева, фокусирани върху иранската ядрена програма. Срещата се разглежда като решаваща за това дали Вашингтон ще пристъпи към военни действия срещу Техеран.

          По данни на базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за човешки права, по време на протестите са загинали над 7000 души, като по-голямата част от тях са били демонстранти, застреляни от силите за сигурност. Близо 54 000 души са били арестувани в рамките на продължаващите репресии.

