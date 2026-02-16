НА ЖИВО
      понеделник, 16.02.26
          Антон Иванов: България се превръща от износител във вносител на ток

          Конкурентният пазар в региона все по-често изтласква българските енергийни дружества, а страната се превръща от нетен износител във вносител на електрическа енергия. Това заяви енергийният експерт Антон Иванов в разговор с Николай Колев. Според него причината е, че цената на тока в съседните държави често е по-ниска от тази на родното производство.

          Държавната енергетика вече не генерира същите приходи, които преди позволяваха щедри компенсации, посочи експертът. Той коментира и състоянието на ядрените мощности, като отхвърли идеята за връщане към проекта АЕЦ „Белене“. Иванов подчерта, че усилията трябва да се насочат последователно към изграждането на 7-ми и 8-ми блок в АЕЦ „Козлодуй“.

          По отношение на честите спирания на 6-ти блок на действащата атомна централа, експертът обясни проблема с липсата на специфични резервни части – мембрани за оборудването от втори контур. Последният оригинален комплект е бил поставен през 2020 г. След изчерпването му са правени опити за намиране на по-евтини заместители, което е довело до технически затруднения и прекъсвания на работата. Вече е взето решение за доставка на необходимите компоненти.

          Високите сметки за ток през януари не се дължат на повишаване на цените за бита, а на увеличеното потребление заради студеното време, категоричен бе Иванов. Той отбеляза, че много домакинства използват неефективни уреди за отопление, които при ниски температури консумират много енергия, без да осигуряват топлина. Експертът подкрепи идеята за въвеждане на две тарифи на тока, за да се защитят енергийно бедните, докато останалите потребители плащат пазарна цена.

          Въглищните централи трябва да бъдат запазени като стратегически резерв за кризисни ситуации, въпреки намаляващия им дял в енергийния микс, смята Иванов. Той засегна и темата за ПАВЕЦ „Чаира“, като уточни, че един от хидроагрегатите вече е включен в мрежата след ремонт, а работата по втори продължава. Иванов разкритикува европейската политика за въглеродни квоти, която според него вече тежи на индустрията и намалява конкурентоспособността на Европа спрямо САЩ и Китай.

