Атанас Русев: Случаят „Петрохан“ разкри проблеми в институциите

Случаят „Петрохан“ показва много дисфункционалности в нашите институции. Това, което наблюдаваме в комуникационно отношение е бедствено. Начинът, по който се води комуникацията още от самото начало на случая, е крайно непрофесионален. Допусна се семействата на жертвите буквално да бъдат публично линчувани – това е далеч от всякакви представи за професионално общуване. Това заяви в „Здравей, България” директорът на програма “Сигурност” в Центъра за изследване на демокрацията Атанас Русев.
- Реклама -
По думите му другата голяма празнина, която проличала ясно – била координациятата между институциите по отношение на деца в риск.
От своя страна психологът Иван Игов подчерта, че един от въпросите, които си задава той е какво точно се е случило извън „чистата секта, която е съществувала там“.
И допълни:
Според Русев властите очевидно са можели да направят много неща. От изтеклата информация и показания ставало ясно, че от ГДБОП са приканили един от свидетелите да валидира показанията си, като доведе друг очевидец.
И изрази надежда, че с идването на новото правителство ще се работи по-активно по проверка на всички документи.
Според психолога тази група е изградила широка мрежа от зависимости. И дадде пример с други международни скандали, при които чрез компромати се създават зависимости.
Предлагат приемът в ясли и градини в София да става по нови правила. Столична община публикува за обществено обсъждане проект за изменения в Наредбата за прием на деца в общинските ясли, детски градини и подготвителни групи в общинските училища.