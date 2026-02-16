НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 16.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Атанас Русев: Случаят „Петрохан“ разкри проблеми в институциите

          Експерти посочват липса на координация и рискове от сектантско влияние

          16 февруари 2026 | 09:19 230
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Случаят „Петрохан“ показва много дисфункционалности в нашите институции. Това, което наблюдаваме в комуникационно отношение е бедствено. Начинът, по който се води комуникацията още от самото начало на случая, е крайно непрофесионален. Допусна се семействата на жертвите буквално да бъдат публично линчувани – това е далеч от всякакви представи за професионално общуване. Това заяви в „Здравей, България” директорът на програма “Сигурност” в Центъра за изследване на демокрацията Атанас Русев.

          - Реклама -
            
            
          Майката на загиналия Николай Златков призовава за независимо разследване по случая „Петрохан-Околчица“ Майката на загиналия Николай Златков призовава за независимо разследване по случая „Петрохан-Околчица“

          По думите му другата голяма празнина, която проличала ясно – била координациятата между институциите по отношение на деца в риск.

          „Виждаме сигнали, подавани преди две-три години, след това се появява втори, трети. Разследването и координацията между институциите стигат до задънена улица. Прехвърля се от една институция в друга без реални последствия“,

          изтъкна той.

          От своя страна психологът Иван Игов подчерта, че един от въпросите, които си задава той е какво точно се е случило извън „чистата секта, която е съществувала там“.

          „За мен нещата са почти ясни. От много години наблюдавам различни сектантски обединения и са налице всички типични признаци за това, че са секта. На първо място – има гуру, този лама Калушев, който твърди, че е открил истина, стояща над всичко друго. Има последователи – този тесен кръг от четирима мъже на неговата възраст, които го подкрепят, пътуват с него, включително до Мексико и други места. Има и ученици, които се привличат с посланието: „Ние знаем нещо велико и можем да ви го разкажем“,

          обясни той.

          И допълни:

          „Сектата разполага с изолирано място, където се отделя от останалите, обгражда се, има оръжия, кучета. Налице е и духът на месианството: „Ние сме посветените, ние ще кажем на другите истината за живота“. Всички тези елементи ги има. Това е мистична секта„,

          категоричен е експертът.

          Според Русев властите очевидно са можели да направят много неща. От изтеклата информация и показания ставало ясно, че от ГДБОП са приканили един от свидетелите да валидира показанията си, като доведе друг очевидец.

          „Това не звучи логично – негова работа ли е да издирва други потърпевши? През школата им за „приключения“ са минали много хора. А в крайна сметка свидетелят трябва сам да доказва сигнала си“,

          изтъкна той.
          Атанас Атанасов призовава за заседание на Съвета по сигурността за случая „Петрохан“ Атанас Атанасов призовава за заседание на Съвета по сигурността за случая „Петрохан“

          И изрази надежда, че с идването на новото правителство ще се работи по-активно по проверка на всички документи.

          Според психолога тази група е изградила широка мрежа от зависимости. И дадде пример с други международни скандали, при които чрез компромати се създават зависимости.

          „Теоретично е възможно уязвими хора да бъдат използвани за натиск. Но това са хипотези“,

          подчерта Игов.
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Диана Дамянова: Организацията от „Петрохан“ е била протеже на властите в продължение на години

          Росица Николаева -
          Казусът засяга цялата правозащитна система в България, както и органите за защита на децата
          Общество

          Нови правила за прием в ясли и градини в София

          Десислава Димитрова -
          Предлагат приемът в ясли и градини в София да става по нови правила. Столична община публикува за обществено обсъждане проект за изменения в Наредбата за прием на деца в общинските ясли, детски градини и подготвителни групи в общинските училища.
          Война

          Бен Ходжис: Войната в Украйна няма да завърши през 2026 година

          Христо Иванов -
          Според генерала, руснаците „не уважават Европа достатъчно, за да ги изслушат“.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions